退休改革：法國極左與極右出手提公投動議

法國/退休制度改革

法國左翼聯盟Nupes和極右的RN提出反對養老金改革的公投動議。公投動議已經被認為是左翼聯盟反對養老金改革項目的新秘密武器。在共產黨議員的倡議下，左翼聯盟的一百名議員在1月23日星期二提出了 "公投動議"，隨後，極右的RN的代表們也提出了相同內容動議。這些動議旨在暫停對退休法案作議會審查，希望直接提交給公民投票來決定。

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據本台報道稱，不過，即使公投議案被議會兩院通過，那也只是向總統提出的公投建議而已。總統可以自由決定是否跟進。

左翼聯盟與極右的議員分別宣布，他們將提出對養老金改革法案進行公投的動議，其中一項動議最早將在2月6日國民議會的退休改革計畫辯論開始時就進行審查。反對派現在希望通過直接公民表決來拒絕該退休法案正在加速在議會運行過關。

不過，公投動議道路漫長。如果國民議會和參議院投票支持動議案，馬克龍將不得不決定是否對養老金改革進行公投。而鑒於法國人對這一問題的普遍不滿，左翼聯盟希望能讓馬克龍來諮詢一下民意。共產黨議員施加壓力說，如果你絕對想進行這項改革，你就應該通過全民投票。這是最起碼的態度。

極右的議員團負責人說，他們將投票支持公民表決動議，只要是拿到人民面前的，他們都支持。

左翼聯盟也希望得到獨立黨派的支持。

此時右派的共和黨地位水長船高。馬克龍為了避免麻煩，當然更加希望獲得共和黨人的支持，由此，馬克龍的退休法案將會再次修改，以滿足右派的修改意見。這樣一來，有可能壞事變好事，馬克龍的退休改革計畫，就有了更多的讓步與修改，反而更接近民眾接受的地步。