2024巴黎奧運：澤倫斯基呼籲杯葛俄羅斯運動員，法國政界反對

巴黎奧運

烏克蘭總統澤倫斯基1月24日與法國總統馬克龍舉行了電話會談，會談之後，澤倫斯基在電報Telegram上表示：“特別堅持認為，俄羅斯運動員不應該在巴黎奧運會上佔有一席之地。"

廣告 繼續瀏覽後續

法國多名來自右翼和左翼的政治人士1月25日對烏克蘭總統澤倫斯基要求禁止俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運會的呼籲表示反對。

法國右翼黨派共和黨國民議會團體負責人Olivier Marleix向法國媒體表示他一向反對綁架國際體育賽事，因為奧運會是和平相會的機會。法國市長協會主席 ，同樣也是共和黨人David Lisnard向法國電視二台表示，反對澤倫斯基的上述立場，因為如果按照戰爭，侵略以及尊重人權等標準來選擇運動員，那麼，這毫無意義，只會離世界越來越遙遠。而且，他認為這種懲罰運動員的做法，只會產生反作用。

負責住房事務的巴黎副市長伊恩·布羅薩（Ian Brossat）雖然也反對禁止俄羅斯運動員參與，但是，原因不盡相同，他向記者表示，他認為2024年時局勢或許會發生變化，他不贊成抵制俄羅斯運動員，正如他不贊成抵制俄羅斯藝術家一樣。他說，倘若世界盃足球賽抵制伊朗運動員的話，那麼，全世界就不會看到伊朗運動員在比賽賽場的表現。所以他並不贊成抵制俄羅斯運動員。伊恩-布羅薩指的是伊朗運動員在世界盃足球賽與英國隊比賽時拒絕唱國歌的場面。

法新社報道說， 俄羅斯2022年2月24日侵略烏克蘭之後，國際奧林匹克委員會（IOC）制裁了莫斯科和明斯克。俄羅斯和白俄羅斯無權組織或支持國際體育賽事，也沒有在體育賽事中展示這些國家的國家標誌。

在新年致辭中，國際奧委會主席托馬斯·巴赫表示，他希望看到這些體育制裁延長到2023年。