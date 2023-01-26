法國一個月內從布基納法索撤軍

法國/布基納法索/反恐

據本台聯繫法國外交部消息人士稱，法國周二收到了布基納法索當局的正式請求，要求法國撤回部署在布基納法索的部隊。繼馬里之後，布基納法索是薩赫勒地區第二個要求法國軍隊離開的國家。

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法國將在一個月內從布基納法索撤軍。據法國外交部就2018年與布基納法索簽署的國防協議以及與法國駐該國部隊的地位有關的協議表示：法國將滿足這一請求，但以雙方協議的條款為參照。易卜拉欣-特拉奧雷上尉的軍政府對這一協議持譴責立場。根據這一軍事協議的條款，法國有一個月的時間來完成代號"軍刀行動 "的士兵的撤離。總數為400名特種部隊，此前一直駐紮在瓦加杜古附近的Kamboinsin基地。

本周早些時候，布基納法索外交部長奧利維亞-魯安巴說，布基納法索希望依靠自己的軍隊和志願者來保衛該國。同一天，布基納法索政府表示，過渡當局譴責的是國防協議，但這並不意味着 "兩國外交關係的結束"。

法國原在馬里的反恐部隊在6個月內安全撤離，而現在法國將不得不在布基納法索重複這一離開，時間甚至更短，只有一個月。當然，"軍刀行動 "Sabre不是反恐機制Barkhane，在布基納法索的後方基地Kamboinsin與馬里的加奧Gao絕無可比之處。儘管如此，在如此短的時間內調動這400名特種部隊並不是一件容易的事。這甚至在技術上是不可能的。但在三十天內，這400名士兵將必須離開布基納法索。

另一方面，包括拆除和移動直升機機庫等配備將需要時間，最長可達3個月。但不一定是由法國軍方來做這件事，例如，這項任務可以委託給民用技術人員。法國目前正在談判一項這方面的協議。

至於法國這批特種部隊，一部分應該加入到尼日爾，另一部分或加入乍得。