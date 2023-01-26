法國召回駐布基納法索大使備詢

布基納法索

法國外交部1月26日宣布召回駐布基納法索大使，請他回國備詢。法國世界報說，在正常情況下，這種召回大使備詢的做法是在表達法國對相關國家非常不滿，甚至出現了外交危機。

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而布基納法索也要求法國換一位駐布基納法索大使。法國大使哈拉徳是2019年夏天到任的。去年12月，布基納法索給巴黎寄了一封信，指責法國大使當眾說布基納法索的安全狀況惡化，伊斯蘭激進分子活動猖獗。

但是法國還是把哈拉徳大使留在了他的職位上。於是幾天前，布基納法索政府決定取消2018年與法國簽署的關於法國軍隊駐紮布基納法索的協議。

法國外交部說，這個星期二收到了布基納法索取消協議的公函。根據協議，收到公函一個月之後，取消合同的條款將生效。法國目前在布基納法索有400名軍人，二月底之前將從布基納法索撤走，軍事器材將在4月底前撤完。

由於法國和布基納法索的關係惡化，布基納法索的反法情緒也在升高。法國外交負責團隊最近的態度很堅決，表示除非布基納法索提出要求，否則法國的特種部隊不會留在那裡。

而布基納法索表示，他們要維護主權，在打擊伊斯蘭激進分子的議題上，準備多吸收一些不同的合作夥伴。而一直以來，法國是布基納法索打擊伊斯蘭激進分子的主要夥伴。