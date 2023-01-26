法國左派名人反對向烏克蘭提供豹式坦克

法國/烏克蘭/俄羅斯/左派立場

烏克蘭總統澤連斯基呼籲迅速向烏克蘭運送包括遠程導彈在內的新武器，尤其是豹式坦克，但這在法國左派中受到了冷遇，他們擔心擁有核武器的俄羅斯受到刺激而出現戰爭升級。

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法國左派擔心向烏克蘭運送重武器的行為刺激烏克蘭戰爭升級。據法新社今天引述法國法蘭西不屈服黨官員稱，"俄羅斯作為一個軍事和核大國，能否接受軍事失敗？我不確定。" La France Insoumise的協調員Manuel Bompard在法國國內新聞台franceinfo上說，"不是我不想要，而是我還要看我們的責任。 " 他呼籲法國“繼續努力尋求外交解決方案，儘快實現和平。”

據Manuel Bompard說："認為解決這場衝突、這場戰爭的辦法只有軍事手段是不切實際的。" 他懇求與俄羅斯進行 "對話"。

在美國和德國決定向烏克蘭派遣重型坦克後，烏克蘭總統澤連斯基將標準提高得更高，要求提供遠程導彈和戰鬥機。" 澤連斯基堅持說：今天，自由世界前所未有地團結在一起，有一個共同的目標那就是：解放烏克蘭。“

在法國，參議員Claude Malhuret（地平線黨）在星期三向政府提問時提出了是否援助進攻性武器的問題。" 他周四在RTL節目中批評重申，歐美盟國將 "升級戰爭的壟斷權 "留給了俄羅斯總統普京。他說：“每次我們提高參與度，普京都警告說'這將是世界末日'，而第二天卻什麼都沒發生。” 但是他說，他相信烏克蘭人將使用地對空導彈進攻進入俄羅斯領土。他詰問說，“我們會承擔與俄羅斯發生衝突的風險嗎？”，他要求這樣的決定應首先在議會進行辯論。

法蘭西不屈服黨LFI議員Alexis Corbière則在Sud-Radio電台希望，“我們不應捲入會進一步加劇衝突的事情里，相信我們會讓俄羅斯迅速遭受失敗，是令人不可置信的想法。”