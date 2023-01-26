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阿爾及利亞:法國小麥物美價優

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RFI Image / Matières Premières : le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Ici, le vraquier Union Groove, chargé de blé pour l'Algérie, un client historique de retour pour assurer son approvisionnement. (illustration)
RFI Image / Matières Premières : le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Ici, le vraquier Union Groove, chargé de blé pour l'Algérie, un client historique de retour pour assurer son approvisionnement. (illustration) © RFI / Aabla Jounaidi
作者： 尼古拉
8 分鐘

在北非國家阿爾及利亞，法國小麥迎接來自阿爾及利亞日益激烈的市場競爭。由於價格優惠，法國小麥自本季度一開始，形勢大好。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周初發布上網的報道內容之一。法國小麥現已在阿爾及利亞重新把握了市場份額。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月23日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。阿爾及利亞曾長期是法國小麥在歐洲以外的主要市場。但在過去幾年，阿爾及利亞改變了採購標書的技術細節，使得黑海小麥，尤其是俄羅斯小麥成功入局。從某種角度上說，阿爾及利亞是在開放市場。法國小麥雖然從來沒有被逐出這個市場，但已經失去了優先地位。不過法國小麥沒有就此放棄這裡，甚至可以說是強勢再起。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le blé français reprend des parts de marché en Algérie]。換做中文可被譯作：[法國小麥重掌阿爾及利亞市場份額]。下面是簡介以供分享。

- 法國小麥本季度伊始形勢甚佳 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道指出，本小麥季度始於6個月前。法國已出口小麥149萬6千噸，比去年去年同期的115萬4千噸，多了大約35萬噸。這是法國農業部屬下農業和漁業管理局（FranceAgriMer）在上周公布的統計數據。

Image RFI Archive - France - Blé
RFI Image Archive / Le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Depuis le début de la campagne il y a six mois, la France a exporté 350 000 tonnes de plus de blé que l’année dernière à la même période. Ici, un champs de blé en France. (illustration) © REUTERS - Pascal Rossignol / Image RFI Archive

本台法廣（RFI）法文網報道指出，法國小麥出口增加，並非由於阿爾及利亞關照。只是因為法國小麥的價格，比歐洲同業的產品更具吸引力。而今在2023年元月，甚至與俄羅斯小麥的價格齊肩。不過，在阿爾及利亞的進口貨里，烏克蘭小麥的價格最低廉。

- 法國小麥得益於黑海貨源不足 -

除了價格之外，法國出口商還得益於黑海小麥在本季度一開始供應不足。去年夏季，市場上的俄羅斯小麥不多，烏克蘭小麥更少。這一局面直到聯合國支持下黑海穀物出口過道的設立後才有了改變。

- 法國小麥的當前優勢並不穩定 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道表示，俄羅斯仍在玩阿爾及利亞牌。法國去年得以加速其對阿爾及利亞的出口，但這並不等於將能夠維持這一節奏直到本季末。

Image RFI Archive - Blé
RFI Image Archive / le blé français est devenu très compétitif : il l’est plus que les autres origines européennes, et se retrouve au coude-à-coude avec le blé russe ce mois de janvier 2023. Ici, un champ de la région de Rostov, en Russie, le 7 juillet 2022. (illustration) REUTERS - SERGEY PIVOVAROV / RFI Image Archive

法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel的專家認為，為了維持優勢，仍有很多小麥要出口的法國需要保持競爭力。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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