阿爾及利亞:法國小麥物美價優

RFI原材 / 糧食安全

在北非國家阿爾及利亞，法國小麥迎接來自阿爾及利亞日益激烈的市場競爭。由於價格優惠，法國小麥自本季度一開始，形勢大好。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周初發布上網的報道內容之一。法國小麥現已在阿爾及利亞重新把握了市場份額。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月23日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。阿爾及利亞曾長期是法國小麥在歐洲以外的主要市場。但在過去幾年，阿爾及利亞改變了採購標書的技術細節，使得黑海小麥，尤其是俄羅斯小麥成功入局。從某種角度上說，阿爾及利亞是在開放市場。法國小麥雖然從來沒有被逐出這個市場，但已經失去了優先地位。不過法國小麥沒有就此放棄這裡，甚至可以說是強勢再起。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Le blé français reprend des parts de marché en Algérie]。換做中文可被譯作：[法國小麥重掌阿爾及利亞市場份額]。下面是簡介以供分享。

- 法國小麥本季度伊始形勢甚佳 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道指出，本小麥季度始於6個月前。法國已出口小麥149萬6千噸，比去年去年同期的115萬4千噸，多了大約35萬噸。這是法國農業部屬下農業和漁業管理局（FranceAgriMer）在上周公布的統計數據。

RFI Image Archive / Le blé français reprend des parts de marché en Algérie. Depuis le début de la campagne il y a six mois, la France a exporté 350 000 tonnes de plus de blé que l’année dernière à la même période. Ici, un champs de blé en France. (illustration) © REUTERS - Pascal Rossignol / Image RFI Archive

本台法廣（RFI）法文網報道指出，法國小麥出口增加，並非由於阿爾及利亞關照。只是因為法國小麥的價格，比歐洲同業的產品更具吸引力。而今在2023年元月，甚至與俄羅斯小麥的價格齊肩。不過，在阿爾及利亞的進口貨里，烏克蘭小麥的價格最低廉。

- 法國小麥得益於黑海貨源不足 -

除了價格之外，法國出口商還得益於黑海小麥在本季度一開始供應不足。去年夏季，市場上的俄羅斯小麥不多，烏克蘭小麥更少。這一局面直到聯合國支持下黑海穀物出口過道的設立後才有了改變。

- 法國小麥的當前優勢並不穩定 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道表示，俄羅斯仍在玩阿爾及利亞牌。法國去年得以加速其對阿爾及利亞的出口，但這並不等於將能夠維持這一節奏直到本季末。

RFI Image Archive / le blé français est devenu très compétitif : il l’est plus que les autres origines européennes, et se retrouve au coude-à-coude avec le blé russe ce mois de janvier 2023. Ici, un champ de la région de Rostov, en Russie, le 7 juillet 2022. (illustration) REUTERS - SERGEY PIVOVAROV / RFI Image Archive

法國農業與農產品戰略諮詢機構Agritel的專家認為，為了維持優勢，仍有很多小麥要出口的法國需要保持競爭力。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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