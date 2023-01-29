64歲退休: 法國總理不讓步，工會準備大幹一場

法國/退休改革/罷工

在議會委員會開始審查退休改革法案的前夕，法國總理1月29日表示，64歲退休已沒有商量餘地。而反對這項改革的8大工會準備從下周二開始大幹一場，加大對政府的打擊力度。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）周日法國新聞台（franceinfo）上表示："64歲退休和加速2014年通過的延長繳費年限的改革（社會黨總統奧朗德任內通過的法案）已沒有談判餘地了。

她說，現在這個法案是我們聽取了僱主和工會組織的意見，並與不同的議會團體交換意見後提出的妥協方案（......）。她補充說，有必要確保退休體系的收支平衡。

法國總理博爾內還表示，婦女孕產期停止工作，在計算工齡問題上可能有商量改善的空間。

法國各大公會都反對將法定退休年齡從62歲推遲到64歲，並準備通過下周二新一波大罷工和街頭抗議，更有力地打擊政府。

法國政府聲稱，推遲年齡和延長繳費時間是為了保證法國現收現付養老金制度的財政平衡，而改革的反對者對此表示異議。

周日，國民聯盟（極右）議會黨團領袖瑪麗娜-勒龐說，總理“不應該把話說得那麼早”，因為看樣子，她的退休改革“投票通不過的可能性，並非沒有”。

法國不屈服黨（極左）的協調員彭巴爾（Manuel Bompard）說，“如果你不希望讓國家被封鎖，那政府的少數人就必須放棄這項改革”。

周二1月31日，法國八個主要工會希望通過大規模群眾上街的效應來終結這個"不公平的改革"，而民意調查顯示公眾的反對意見越來越多。

法國目前第一大工會民主工聯（CFDT）的頭號人物洛朗-貝爾熱（Laurent Berger）說："民眾非常不贊成這個改革計畫，而且這種意見有增長的趨勢。

預計周二法國交通將出現紊亂，特別是巴黎的列車和公交系統受影響嚴重。交通部長博內（Clément Beaune）周日警告說，周二將是"很困難，甚至非常困難"的一天，他邀請那些可以遠程工作的人在家工作。

學校預計因一些教師的罷工導致教室關閉，甚至整個學校會關閉。

法新社說，這場抗議運動的後續情況仍不確定。在強大的總工聯CGT系統，一些聯合會正在推動採取更強硬的行動，已經宣布從2月6日起在港口、煉油廠和發電站舉行新的罷工。鐵路工人將在2月7日和8日罷工，總工聯CGT和南方工會SUD警告說，這將是"從2月中旬開始"的延續通知罷工的前奏。

對於想爭取"輿論在自己一邊"的民主工聯CFDT來說，貝爾熱先生認為，“再展示一兩次實力就足以讓政府看清形勢”。

馬克龍推動的這個退休改革法案將於1月30日被提交國民議會由委員會審議。

想要阻止這項改革的左派議員已經提出了7000多條修正案，試圖以無情無盡的辯論拖延時間。

周六，法國內政部長達馬寧（Gérald Darmanin）譴責左派部分人士"極度蔑視工作的價值"，他指責他們試圖把國家“搞得一團糟”。