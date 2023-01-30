大罷工前夕，馬克龍聲稱退休改革“必不可少”

法國/政治/社會

59 歲的西爾維·佩卡爾 (Sylvie Pécard) 自 1994 年以來一直在巴黎聖路易斯醫院上夜班。她的標語牌上寫着：“64 歲的醫護人員在養老院照顧 60 歲的老人？謝謝馬克龍。

法國各大工會為抗議馬克龍的退休制度改革計畫，再度於周二舉辦大罷工和大遊行。在大罷工和大遊行的前夕，馬克龍聲稱，退休改革是“必不可少”的。

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法國各大工會反對馬克龍政府計畫將法定的退休年齡提高到64歲，並呼籲全國民眾周二動員起來，舉行大罷工和大遊行。

周一，在大罷工和大遊行舉行的前夕，法國總統馬克龍聲稱，“當我們在歐洲進行比較時，為了“拯救我們的分配製退休體制”，退休制度的改革是必不可少的”。

剛過去的周末，法國總理博爾內曾經表示，把法定退休年齡推遲到64歲，這一措施“不再是可以商量（改變）的”。

周一在海牙舉行的新聞發布會上，當馬克龍被問及總理博爾內的這一表態時，法國總統馬克龍說：“她說什麼，是有充分理由的，我支持她”。

法新社報道，1月30日星期一，法國政府和反對派之間就退休改革的緊張局勢進一步升級。

退休制度改革是馬克龍總統第二任期的旗艦改革項目，周一，這一改革計畫開始在國民議會進行辯論，這是改革計畫要獲得議會通過所需要經歷的複雜旅程的第一階段。在此之際，各工會呼籲民眾走上街頭抗議，根據法國媒體從各渠道獲得的消息，周二的反退休改革的動員行動將是龐大的，法國內政部派出的維護秩序的警察比上一次的大動員還多出了一千人。法國左派將街頭的動員稱作是“人民對政府的退休改革計畫發起的讓政府倒台的動議案”。