法澳外交及國防部長巴黎2+2會談推動印太合作

法國/澳大利亞

法國外長及國防部長30日在巴黎，與澳大利亞外長及國防部長舉行2+2對話，希望修復兩國因澳大利亞撕毀訂購法國潛水艇合同而惡化的雙邊關係，法國也希望藉此進一步加強與印太地區國家的合作，推動法國在印太地區的戰略布局。

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這是自澳大利亞總理阿爾巴尼斯去年7月訪問巴黎之後，法澳兩國恢復對話、修補雙邊關係的又一次努力。

2021年9月，澳大利亞莫里森政府突然宣布中止此前與法國簽署的巨額潛水艇訂單，改為購買美國或英國的核驅動潛艇，並與美國及英國宣布成立奧古斯三邊合作機制，令法澳雙邊關係驟然惡化。對於法國來說，法國不僅被盟國無預警搶走了巨額訂單，而且奧古斯三邊合作機制也將在印太地區有重大利益的法國排擠在外。

法澳驟然變冷的雙邊關係在2022年5月澳大利亞大選，新政府上台之後，才出現緩解曙光。新總理阿爾巴尼斯2022年7月1日到訪巴黎，與法國總統馬克龍會談。

周一（1月30日），法國外長科羅納與國防部長勒科爾尼在外交部與來訪的奧大利亞外長黃英賢及防長馬爾斯會談。法新社引述國防部消息指出，兩國關係已經重啟，現在需要深化，達成一些“具體成果”。

澳大利亞外長和防長此前則在一份聯合聲明中表示，他們期望雙方能制定一份深化合作的路線圖，尤其是加強在國防、安全和應對氣候變暖等方面的合作。

但在印太地區有重要經濟及戰略利益的法國也正謀求加強與亞太國家合作，推動法國在中美爭雄的印太地區的戰略布局。法國近年也在提升在當地的軍事部署，並與日本、印度等周邊國家聯合軍演，在南海水域巡邏等等。

法新社報道指出，法國總統馬克龍希望法國在當地扮演一支平衡力量，也就是既不與中國一唱一和，也不追隨符合美國立場。一名不願披露身份的法國軍官向法新社表示，在印太這個國際貿易的神經中樞，法國應當既強化區域合作，又避免給人“反華部署”的印象。