退休案：議會搶座搶麥 罷工即將啟動 大巴黎拼車服務

法國/退休改革/罷工

法國國民議會今天1月30日開始審議政府提出的延後退休年齡改革法案。反對這個改革的8大工會定於1月31日舉行的新一輪罷工動員，從今天晚上啟動。

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在此之前是議會鬥爭：今天上午議會辯論出現了爭搶座位和麥克風的運動。另外，還有超過7000份修正案，其中6000份由左派提供，以圖無限期拖延時間。

據法新社報道，今天周一上午，當議會社會事務委員會60多名議員逐條研究將法定退休年齡從62歲延至64歲，並加速延長繳費期的法案時，眾多左派湧入議會大廳，開始爭搶座位和麥克風。由於座位不足，一些左派議員被迫到右翼區和極右翼區找座位。於是，法國不屈服黨（極左）的議員克魯艾（Hadrien Clouet）嚷出一嗓子：“我們許多人想要共建！”（左右共建）引來鬨笑。”

法新社說，氣氛亂了，發言者們努力使自己的聲音被聽到。另一左派聯盟（Nupes）議員喊道，"如果你想要的話，我有一個大喇叭！"。

社會黨人阿瑟-德拉波特（Arthur Delaporte）則上來就要求"額外增加幾天"審議時間，而大約7,000個修正案（其中6000由左派提出）已經被提交。...

法國總理博爾內昨天在法國新聞台（Francinfo）表示，64歲退休年齡已經沒有談判的餘地。她此話，引發工會和反對派的憤怒，法共領導人法比安·魯塞爾（Fabien Roussel）指控她“挑釁”，不屈服黨協調員彭巴爾（Manuel Bompard）譴責她"挺胸亮肌肉"，而法國右翼共和黨（LR）的執行副主席普拉蒂埃（Aurélien Pradié）也批評她"揚起下巴"挑戰。...

法國8個主要工會正在呼籲人們進行比1月19日規模更大的動員行動（1月19日有100-200萬人參加了抗議行動）。

預計從今晚開始，公交系統將受到嚴重影響，特別是巴黎地區，火車、快線、小地鐵、飛機場，將出現許多線路的中斷。

對於那些需要上班或出門移動的人，大巴黎地區在網上有三個拼車平台（Karos、Klaxit、Blablacar Daily）合作，將在罷工期間為所有法蘭西島（Ile-de-France）的居民提供拼車服務。

另據主要的小學工會（Snuipp-FSU）周一預測，周二反退休改革的罷工將有50%的小學教師參加，而在1月19日第一輪的罷工有70%的教師參加。