軍事

法國將向烏克蘭再提供12台凱撒炮。這是法國1月31日宣布的。新增12台凱撒炮的經費來自法國為烏克蘭提供的2億歐元的援助。這些凱撒炮將在幾個星期之後交付。

廣告 繼續瀏覽後續

法國世界報說，之前法國已經向烏克蘭提供了18台凱撒炮。 法國武裝部部長勒高努說，這個數量已經是不能小看的。法國準備向烏克蘭總共提供50台凱撒炮。

法國已經提供給烏克蘭的18台凱撒炮中，有1台沒有在使用。另外17台也要維修保養。這些凱撒炮要麼參加了作戰，要麼因為常規的損耗需要維修。

丹麥在1月中旬答應向烏克蘭提供19台凱撒炮。哥本哈根是在2017年到2019年之間向法國 Nexter 集團訂購了這批武器。但是現在交付有所延遲了，訂單中只有幾台凱撒炮交付給了丹麥。

法國武裝部長說，法國給烏克蘭的2億援款已經花了一半。光是新增的12台凱撒炮就花掉了6000萬歐元。加上GM雷達，法國的援款很快會用完。

法國世界報說，烏克蘭星期二宣布，西方國家已經準備向烏克蘭交付120到140輛坦克，用來逼退俄羅斯軍隊。烏克蘭外長表示，這些坦克包括德國的豹2坦克，英國的挑戰者2坦克和美國的亞勃拉姆斯坦克。