法國年通脹率續升 今年1月達6% 視頻能源速漲

根據法國國家經濟統計局 (INSEE)今年1月份的數據：通貨膨脹率在1年內上升至 6%，這項價格漲幅將來自“食品和能源價格的加速上漲”。

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法國經統局周二(1月31日)公布的初步估計顯示，1 月份居民消費價格上漲略有加速，通脹率在一年內達到 6%；去年十二月曾為 5.9% 。

法國國家統計和經濟研究所 (INSEE) 在其新聞稿中表示，通脹率略有上升，應是由於食品和能源價格的加速上漲，分別在一年內食品上漲了 13.2% 和 能源上漲了16.3%。

能源價格“或因石油產品價格上漲而反彈，部分原因是政府燃料折扣優惠措施的結束，以及天然氣價格受管制的結束”。 2023 年 1 月 1 日，民眾加油時每升燃料油可打折扣 10 生丁，歐分，以及天然氣價格限制最多隻能漲價 4% 的措施結束（由於政府規定2023年最多漲價幅度的上限為 15% ）。

相反的，服務業價格的漲幅在 2023 年第一個月放緩，年漲幅從 2.9% 下降到 2.6%。

此外，法國工業製品成本的變化保持穩定（2022 年 12 月和 2023 年 1 月漲幅為 +4.6%），而煙草價格的漲幅略低於去年 12 月（之前漲幅為+0.3% ，然後漲幅為 +0.2%）。