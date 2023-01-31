法國第二輪反退休改革總動員：公交和學校罷工率下降

法國/退休改革/罷工

法國各大公會和在野黨今天1月31日舉行第二輪總動員，試圖通過大規模罷工和遊行運動迫使馬克龍政府放棄將法定退休年齡從62歲延長到64歲的改革。但今天公交和學校的罷工者似乎有所減少。

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交通

法新社引述工會人士說，周二，第二輪總動員日，法國國家鐵路公司（SNCF）的罷工率達到36.5%，而在1月19日第一輪動員日，罷工率為46.3%。

不過，法國國家鐵路公司管理層不想確認這些數字，指出，這些數字是臨時性的，不包括按職業分類的數字。也就是說，罷工人數變少不代表正常運行的列車會多。國鐵公司繼續堅持之前的預計：今天平均三輛高鐵（TGV）中有一輛運行，幾乎沒有城際列車，區間列車（TER）每十輛有兩輛運行。

法新社說，大巴黎通勤列車交通受影響較大，C、D、E、J、L、N、P和R線平均只有十分之一運行，大多數列車只在高峰期和/或部分路線上運行。

學校

此外，學校的罷工率也有所下降：據法國教育部的數據，今天周二反退休改革第二輪罷工的教師比率平均為25.92%（小學26.65%，中學25.22%），低於1月19日第一輪的平均38.5%（小學42.35% 中學34.66%）。

法國教育部統計的數字低於教師工會的統計：法國主要的小學工會Snuipp-FSU預測今天的罷工率為50%，而在第一輪1月19日，工會宣布的學校教師把功率為70%。

鐵路公交和學校通常是罷工的主力，因為這兩個領域的罷工，能削弱眾多其他行業的活動。

法國8個主要工會希望今天的動員超過上次1月19日的規模。那次全法國有200場遊行，估計有100-200萬人參加。

馬克龍支持總理

法國總理博爾內周日表示，64歲退休年齡已沒有談判餘地。她的表態受到反對派一致譴責。法共領導人法比安·魯塞爾（Fabien Roussel）指控她“挑釁”，不屈服黨協調員彭巴爾（Manuel Bompard）譴責她"昂頭亮肌肉"，法國右翼共和黨（LR）執行副主席普拉蒂埃（Aurélien Pradié）批評她"揚着下巴"惡意挑戰。...

法國總統馬克龍昨天表示，與歐洲其他國家相比，為了“拯救我們的退休體制”，退休制度的改革是必不可少的”。之前，他曾表示自己這項改革已經具備民主合法性，因為他在競選連任時，一直將此作為下一任的施政綱領，多數選民選了他，就證明同意了。但反對派說，當時許多人選他只為淘汰極右派候選人瑪麗娜勒龐。