俄外交部女發言人譏笑馬克龍相關講話不是成人邏輯

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法國總統馬克龍贊成軍援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略戰爭，並說不存在讓戰爭升級問題。俄羅斯外交官今天批評稱，法國總統馬克龍可以說向烏克蘭運送武器並不構成戰爭升級，這是 "荒謬的"。俄羅斯外交部女發言人說， "我無法相信這是一個成年人的邏輯。" 馬克龍在法國的政敵此前多次譏笑馬克龍政治智力未成年，並以此暗諷馬克龍相比之下年輕。

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俄羅斯外交官周三表示，“法國總統馬克龍可以說向烏克蘭運送武器並不構成升級，但這是荒謬的。” 俄羅斯外交發言人瑪麗亞-紮哈羅娃告訴記者：“這很荒唐。”

這位女發言人稱，"法國總統真的確定向基輔政權交付重武器和飛機（......）不會導致局勢升級？我無法相信這是一個成年人的邏輯。"

法新社說，俄羅斯這位外交官是在2月1日新聞發布會上被問及法國總統馬克龍周一關於可能向烏克蘭交付戰鬥機的評論。

據法國總統馬克龍強調，任何運送武器的決定都必須符合"標準"，特別是它 "不應該是升級性質的"和 "不具有影響至俄羅斯領土的性質"。馬克龍說，只要符合這些定義，沒有任何軍需被排除在外。

法國周二宣布，除了已經交付的18門凱撒炮之外，法國還將向烏克蘭提供12門凱撒炮。但巴黎在現階段排除交付法國王牌勒克萊爾克坦克。