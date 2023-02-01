法國跨工會聯手反退休改革127萬人示威後 7日和11日將再度罷工

法國 CGT 工會工人參加反對法國政府退休改革計畫的示威遊行，這是法國全國罷工和抗議活動的一部分；標語上寫着“我們不會撤退”。 2023 年 1 月 31 日尼斯

全法國8個工會針對抗議退休改革，繼昨日周二(1月31日)聯合召聚全法國127萬人上街示威後，跨工會組織今（2月1日）表示將很快再度舉行兩次罕見的聯合示威行動：本月7 日的星期二及11 日的星期六。

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繼昨天周二舉行大規模的反對養老金改革示威遊行的第二天，跨工會組織再度決定舉行兩個新的聯合示威活動：7 日的星期二和11 日的星期六的聯合示威活動。

全法國8個工會罕見的大家聯合起來反對馬克龍政府的退休改革議案，巴黎人報指出，這是以往非常少見的現象。

法國下列8個工會：CFDT、CGT、FO、CFE-CGC、CFTC、Unsa、Solidaires 和 FSU，決定聯合起來反對政府的退休改革提案。因此在昨天周二大罷工後，決定將再度呼籲進行兩次新的跨工會罷工示威行動。

過去，法國的8個工會聯很少聯合起來反對養老金的改革。

根據左派的工人力量 (FO) 秘書長弗雷德里克·蘇約 (Frédéric Souillot) 周二指出，“今天的第二次成功動員表明了貫穿全國的深深憤怒。 政府仍然不想聽到它並撤回其改革，因此我們正在加強示威活動。”

根據內政部的數據，1 月 31 日星期二的罷工示威活動，全法國各地有 127 萬人動員起來，根據 CGT 的數據，動員了 280 萬人。

此前1 月 19 日，在第一次的跨工會、跨行業罷工的第一天，內政部數據指出有 112 萬——根據工會的說法是動員了200 萬人參加罷工示威。