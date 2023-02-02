法國人近十分之七支持就退休改革進行全民公投

根據法國CSA研究所為 CNEWS新聞台所做的一項調查結果，近十分之七的法國人 (69%) 支持針對退休改革方案進行一項全民公投。

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法國民眾反對退休改革的動員並未減弱。 據內政部稱，雖然 1 月 31 日的示威活動聚集了 120 萬人，但幾個反對黨正在為舉行一項全民公投投票而繼續努力。

據法國CSA 研究所為 CNEWS新聞台所做的一項調查，近十分之七的法國人 (69%) 支持就退休改革方案進行一項全民公投。

民調顯示，年齡35 歲以下的法國公民帶頭支持這個想法。具體而言，35 歲以下的法國人最支持舉行公投 (達77%)，但 50 歲以上者也佔多數 (63%)。

本次受訪者的政治敏感性揭示了答案的多樣性。 因此有77% 的左翼人士希望就養老金改革進行公投。 在支持《法國不馴服黨》的支持者，這項支持率更是攀升至 87%。

最不支持針對舉行退休改革案公投的受訪者是執政的多數派，其贊成者比率為45%。也是右派的共和黨（ les Républicains ）的贊成者比率為43%。

隨着政治立場路線向右移動，極右派的《國民聯盟(RN)》政黨選民的支持率攀升至 76%，而也是極右派的埃里克 澤默 (Eric Zemmour) 領導的《再征服黨 (Reconquête )》選民的支持率攀升至 89%。

2 月 6 日國會將進行審核極右派國民聯盟所提出的這項公投動議 ：

這項全民公投調查結果比率的分配符合於國會當中各黨派表現出的立場，也就是極左派和極右派都贊成舉行公投。

因此，在共產黨人的倡議下，左翼代表於 1 月 23 日提出了一項“公投動議”。翌日，國民聯盟國會議員提交了他們自己的動議：將政府的退休改革議題交付給法國人自己表決。

然而，在議會主席會議決定抽籤後，只有極右派的RN政黨的動議將在 2 月 6 日交由議員表決。