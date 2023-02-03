“暗殺”馬克龍案：真要判了

法國/刺殺總統案

法國司法經過15天的庭審，2月2日對 "暗殺計畫案"要做出初判。這個極右翼團體被懷疑準備針對移民、清真寺甚至是法國總統馬克龍的暴力行動。檢方要求法庭下達5年不等的監禁判詞。

廣告 繼續瀏覽後續

據Le HuffPost與法新社報道，在對Barjols夫婦的審判，因有計畫襲擊馬克龍，法庭判最高5年的監禁。共13名極右團體 "巴喬爾 "團夥的成員目前正在接受庭審，他們被指控密謀對移民、清真寺和包括國家元首在內的當選官員採取暴力行動。

自1月17日庭審以來，司法當局指控他們密謀攻擊危害馬克龍生命。昨天在對巴喬爾夫婦的審判中，要求判處從一年緩刑到五年監禁的刑罰。也有當庭宣告無罪。

對讓-皮埃爾-布耶的判決最重，因為他在2018年底制定刺殺馬克龍的計畫中被認為是團夥聚集的"驅動力"。反恐檢察官要求對丹尼斯-科利內特（Denis Collinet）判處三年監禁，他是這個充斥"混亂意識形態 "和"暴力行動"的團體的創始人。

在整個起訴書中，檢察官試圖恢復案件的"確切性質"："它不能受制於二元分析"，她詳細說明，"它既不是什麼也不是什麼"。檢方指控，如果他們的密謀看起來 "牽強 "或未能付諸實行或完成，那麼巴喬爾家族的死心塌地成員確實參加了攻擊民選官員或移民營地與設施，目的是用恐怖改變現實。

據檢察官指控說，2018年11月初暗殺國家元首馬克龍的計畫（13名被告中有4人涉嫌該計畫）是 "這個涉案團夥內部之前發生的一切的激昂目的"。檢察官提前回答了辯護人的問題，承認巴喬爾夫婦 "受到了社會反抗的激勵"，這與當時盛行的 "黃馬甲 "運動相呼應。但她認為，將這兩件事相提並論是 "扭曲事實的真相"。

檢方批評稱，涉案要犯關注的不是黃背心們抱怨的燃料價格或每小時80公里的速度，而是雙重 "執念"：對移民和對馬克龍的仇恨。

為了確定被告的危險性，檢察官指出了他們與聖戰分子的 "共同點"：同樣的 "對暴力的迷戀 "和同樣的對 "不純潔者 "的鬥爭，這些不純潔者或是"不良分子"，或就是移民。檢方指控，"如果本案與聖戰主義恐怖案件相像，難道你們還敢說證據不夠嗎？"

檢察官告訴法庭，"為什麼我們要對極右派的案件總是更加寬容？"

消息說，涉嫌此案的嫌犯律師，此前指控法國司法小題大做，把對一群自身活着不滿，對社會發恨的邊緣人物過度指控為暗殺總統的人，而且，他們的密謀，聽起來就像是玩鬧劇目說說而已。