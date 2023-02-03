法國東部科爾馬至巴黎TGV高速火車周五早遭攻擊威脅 一度停駛

法國國家鐵路公司 (SNCF) 周五(2月3日)早上指出，由科爾馬( Colmar) 開往巴黎的高速火車在受到攻擊威脅後停止行駛，結果一名男子被捕，情況“已得到控制”。

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根據巴黎人報從一致的消息來源獲悉，周五(2月3日) 早上一名威脅要在科爾馬-巴黎 TGV 發動恐怖襲擊的一名男子被制服了。 這一事件導致列車在洛林 TGV 火車站站停止運作。

法國鐵路公司進一步指出， “情況已經結束並受到控制。 該人已被捕，”該公司發言人並告訴法新社 ，在“警察干預”之後，列車出現 2 個小時 20 分的延誤。

為了向廣大群眾解釋列車為何延誤，該公司的網站只是簡單地指出“有一個被遺棄的行李”和“一名乘客出現擾亂火車行程的不當行為”。

由於當時一名正在搭乘這班列車的警察即時干預，這名男子很快被逮捕。

自 2022 年 1 月 1 日起，法國警察可以享受鐵路公司SNCF 和其Ouigo鐵路網的免費交通服務。

作為交換條件，這些警察必須確保行程安全並在必要時進行干預，甚至在不是執勤上班時間。 在這些條件下，他們有權攜帶武器

法國內政部長也立即在推特上慶賀國家與鐵路公司的這項合作部署。

這次襲擊未遂事件讓人想起 2015 年在阿姆斯特丹和巴黎之間在達勒斯(Thalys)火車上的挫敗恐怖襲擊事件。 這三位被視為英雄的美國人還在三年前提出要求，而歸化入籍成為法國人。