法國警方報告破獲了一個中國人賣淫黑社會團夥

法國/中國/賣淫團夥

法新社說從法國司法警察和一位司法人士處獲悉，一個在法國各地公寓剝削中國妓女的皮條客網絡在1月中旬被破獲。

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根據司法消息，在2022年2月開始的這項司法調查中，有8人於今年1月13日被起訴，主要罪控是嚴重的拉皮條、販運人口和協助非法居留。司法消息說，這些犯罪活動都是有組織的團夥經營。

據司法人士稱，其中7人已被監禁。

據消息3日稱，這項調查於2021年就開始偵查，案涉一個與中國犯罪組織有關的網絡組織，該網絡涉嫌剝削約40名婦女，她們在短期出租的公寓里被組織賣淫。

據法國打擊人口販運中央辦公室（Ocrteh）主任Elvire Arrighi告訴法新社，"這些婦女被皮條客安置在一些公寓里"，經常幾天後被轉移，比如從歐塞爾（東部）轉移到里昂（東南部）。該辦公室與法國東部南錫的邊防警察一起領導了調查偵查行動，因為調查在那裡啟動。

據官員介紹說，這個網絡 "有金字塔形式組織"，就像中國黑手黨的傳統做法一樣，由一個綽號為 "大師 "的領導。大師下面有兩個得力助手，他們各自管理着一個電話總機，尋芳客戶在專門的賣淫網站上找到這個號碼後，來這裡預約。

法新社說，這些皮條客以巴黎和巴黎大區為基地。受害者將她們的收入的50%支付給該控制組織，收集的錢據指控"回到了中國，繳給當地的犯罪組織"，Arrighi警方專員說，這些被告使用中文應用程序進行通信或轉賬，"這使調查更加困難"。

據警方專員說，涉案者其中一名是法國國民，他為該賣淫網絡提供公寓場所。