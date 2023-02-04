法國退休改革反對聲浪震天 馬克龍一線大將忽惹官司稱“不是時候”

法國/司法

法國勞工部長杜索普特在站在爭議很大的養老金改革的第一線時被指責犯有走關係戶違規行為，面臨司法調查。法國總理博爾內周六重申了對該部長的"信任"。

廣告 繼續瀏覽後續

法國勞工部長杜索普特這位前社會黨人從周一開始在議員面前應當為總統馬克龍第二個五年任期的旗艦改革即退休計畫改革進行辯護。目前法國抗議聲浪顯得很緊張。在1月19日和31日創紀錄的工會街頭動員之後，計畫在下周二和周六再舉行新的兩天示威，人們反對將退休年齡從62歲延長到64歲。根據周三公布的Elabe民意調查顯示，71%的法國人仍然反對改革。

是在此刻，勞工部長杜索普特Dussopt被懷疑在2000年代末與水處理集團Saur簽訂的一項公共招商合同中存在偏袒行為，當時他是法國南部小鎮Annonay的市長。

勞工部長杜索普特部長今天對這一指控作了強烈的 "抗辯"。部長杜索普特承認，監督官員腐敗問題的國家金融檢察院（PNF）保留了 "徇私舞弊 "的罪控，有可能將來對他起訴。

據法國新聞網站Mediapart爆料稱，國家財務調查人員在搜查部長家時發現了 "杜索普特和水公司（索爾）之間的對話記錄，似乎顯示2009-2010年的公共合同不存在什麼疑問"，當時他還是議會議員和這個阿爾代什鎮的社會黨市長。

總理府今天說，杜索普特得到總理的充分信任。

在接受詢問時，愛麗舍宮沒有發表評論，只是說總理博爾內的回應中已經說了該說的。

法新社說，作為馬克龍政府的一員核心，這位44歲的部長在2017年底加入了馬克龍陣營，他還和內政部長一起負責移民法案的制定。而在未來幾個月，他將站在推動就業法案的最前沿。

杜索普特Olivier Dussopt並不是唯一一個在養老金改革中發現自己處於司法混亂狀態的部長。在他之前，埃里克-沃爾特在2010年曾被貝滕庫特事件涉及。當然，司法調查後，這位由前共和黨人變成馬克龍麾下的部長，獲得了無罪釋放。

而在馬克龍第一個五年期的改革項目時，養老金高級專員讓-保羅-德勒沃耶已於2019年12月辭職，原因是沒有向公共生活透明度高級管理局（HATVP）申報多項收入。2021年12月，他被判處4個月的緩刑，並處以15,000歐元罰款。