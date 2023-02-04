當心！法國有“多偷”汽車排氣催化轉換器

法國/汽車

法國據報多流行偷盜汽車的排氣裝置。汽車排氣催化裝置，也叫催化轉換器，因含有稀有金屬成分，據稱價比黃金甚至比黃金還貴，現在成為偷盜者另類首選。

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據法新社今天報道稱，法國越來越多的遭偷竊受害者抱怨，他們的汽車底下的排氣裝置被鋸斷被卸載，而且他們只是在發動汽車時，因為發動機傳出拖拉機般的馬達聲音才發現汽車遭損壞了。

據專家說，法國的催化轉換器里含有豐富的稀有金屬“銠”，這是一種比黃金貴六倍的金屬，正在吸引越來越多的盜賊將“銠”據下送到國外。

也有車行經營收購“偷鋸”下來的催化轉換器，一個催化轉換器價格 2,500歐元左右。在不到一分鐘的時間內就偷鋸下來的催化轉換器，值這麼多的快錢，據稱太有吸引力了。

法新社採訪一位名叫奧利維爾的車主，他被偷了一次, 隨後他安裝了防盜裝置，但在去年11月底又被盜了催化轉換器竊，現在他把車停在了另一個停車場。

自20世紀90年代以來，催化轉換器成了排氣系統的一部分，用於減少汽車的污染排放，特別是氮氧化物和一氧化碳。催化轉換器的珍貴和稀有成分“銠”，而且也包括“鉑”和“鈀”，都具有將其轉化為危險性較低的產品，如氮氣或水蒸氣的特性。

在高度投機的金屬市場上，自2020年以來，“銠”的價格波動已經加劇，尤其是現在疫情後的汽車行業復蘇，稀有金屬價格飆升。三年前，一克“銠”可以用大約160歐元就買到。今年1月1日，它的價格是兩倍多，為335歐元。而催化轉化器可含有1.5克的“銠”。

法新社說全世界每年只生產約20噸的“銠”，“銠”礦80%以上在南非。

法國警方加大打擊此類犯罪。法國"打擊流動犯罪中央辦公室（OCLDI）負責人馬克-德-塔爾萊（Marc de Tarlé）將軍告訴法新社：憲兵轄區2022年記錄有大約一萬起盜竊案，與2021年相比增加了50%。而警方2022年1月至10月記錄了8,235起行為，幾乎是2021年同期（4,193起）的兩倍。