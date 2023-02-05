法國退休改革計畫：馬克龍再退一步

法國/退休

法國總理伊麗莎白-博爾內在《周日》（JDD）宣布，在20至21歲之間開始工作的人將能夠在63歲而不是64歲就退休。法國行政當局是對共和黨LR的議員的要求，做出積極回應，以期獲得共和黨投票支持。

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這是法國總理博爾內在法國養老金改革爭議中對工齡問題做出首次讓步。

關於備受爭議的養老金改革，總理稱，“我們將採取行動，將這種工齡的政策擴大到那些在20至21年之間就開始工作的人。” 博爾內說："他們將能夠在63歲時就退休。她說，在下周一國民議會開始辯論之前，我們聽到了右翼政治家們的要求。

共和黨主席西奧蒂Eric Ciotti在Le Parisien Dimanche受訪時說，如果博爾內 知道如何傾聽他的政黨的建議，49.3就沒有必要。

共和黨人的投票對於通過這項改革議案至關重要。據黨主席埃里克-西奧蒂稱，他們提高了要求，幾天來一直要求避免讓"那些最早開始工作的人工作更長的時間"。他向該報保證，對長期就業的建議開綠燈，"將在LR黨內贏得非常多的多數"。

據總理說，"這項改變關係到每年6億至10億歐元的預算，每年也將影響多達3萬人。Elisabeth Borne博爾內說，這項改革旨在2030年時就達到退休系統預算平衡，我們將必須找到融資的方法。

目前，在20歲之前開始職業生涯可能導致提前兩年退休，而在16歲之前進入工作生活，則可能讓提前四年退休。改革項目預計這一制度將被 "調整"：20歲以前開始工作的人將能夠提前兩年離開，即62歲；18歲以前開始工作的人將能夠在60歲離開。

總理雖然面對2月7日和11日將舉行的兩個新的示威抗議動員，但說，她理解將法定退休年齡從62歲提高到64歲的改革引起了反應，有保留，有擔憂"。"但我們的目標是通過分配確保我們退休制度的未來前景。"她還說，她很遺憾有些人，特別是左派，正在製造誤解。