退休改革：在辯論激烈的法國國民議會，反對派的進攻被擊退

法國/社會

法國各工會號召法國人周二再度進行罷工並走上街頭遊行，抗議法國政府的退休改革計畫。在大罷工的前夜，法國政府的極具爭議的退休改革計畫繼續在國民議會辯論。

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周一，法國政府將法定退休年齡推遲到64歲的極具爭議的退休改革計畫繼續在國民議會辯論。

法新社報道，在激烈的辯論開始時，法國政府試圖為其退休改革辯護並表示說，退休改革計畫是“公平與進步的”，法國的退休體系要麼要“改革”，要麼就要“破產”。

法新社指出，周一的法國國民議會內，氣氛異常的激烈，發生了一系列的要求遵守規定的警告和會議暫停，相關部長們的發言也一再被推遲，反對派圍繞政府的退休改革計畫進行了激烈的爭論，對之發起了猛烈的進攻，但不屈的法蘭西黨以及國民聯盟黨的進攻被擊退。

仍然根據法新社，法國勞工部長杜索普特(Olivier Dussopt)周一在國民議會肯定地說，政府的退休改革是“公平和進步的”，它“以公平的方式”讓大家都做出貢獻”，政府準備在改善老年人的就業問題上或者在婦女的養老金問題上，“走得更遠”。

身為前社會黨成員的法國勞工部長受到左派的質問，左派並稱法國勞工部長“被收買了”。不屈的法蘭西黨的François Ruffin斥責勞工部長說：“你這是在偏袒富人”。

議員們隨後通過投票，否決了不屈的法蘭西黨提出的要求否定整個改革計畫的動議案。

然後，國民聯盟黨提出的要求對退休改革進行全民公投的動議案也被否決。