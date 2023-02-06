80後法國部長：退休體系“要麼改革，要麼破產”

法國/退休

法國公共賬戶部長加布里埃爾-阿塔爾向國會下院說："讓我們不要害怕說出來：有關退休金系統，不是改革就是破產！"。2023年1月26日

法國退休改革法案在國民議會進入討論程序。80後法國公共賬戶部長阿塔爾發言稱：涉及到退休體系，我們別怕把話說出來：退休體系“要麼改革，要麼破產”，他還批反對這項改革的極左派“癡迷於徵稅”，“向所有人徵稅”...

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馬克龍政府的退休改革法案在議會社會委員會審議後，今天2月6日開始在國民議會進行為期兩周的高風險討論。

據法新社報道，法國公共賬戶部長加布利耶-阿塔爾（Gabriel Attal）今天下午在議會開始辯論時發言說，“我們別怕把話說出來：議員女士們，先生們，有關退休領域，“要麼改革，要麼破產”。

阿塔爾先生保證說，政府"願意為工作的法國人採取行動"，他抨擊左派陣營"癡迷於徵稅"，"向所有人徵稅，一直徵稅，總是徵稅"。（意指在國家需要錢時一味要求用徵稅填補）。

議會（眾議院）須在2月17日結束辯論，將法案文本交到參議院審議，儘管反政府黨團已提出超過兩萬個修正案，意圖拖延時間。

工會計畫在本周組織新的反政府退休改革罷工動員，預計周二2月7日法國高鐵將有一半停運，大巴黎地區的公交地鐵也將非常“紊亂”。

至於周六公休日的抗議活動是否有罷工配合，工會尚未宣布。不過，據法國國家鐵路公司（SNCF）2月6日周一宣布，由於法國總工聯火車司機支部（CGT Cheminots ）與南方鐵道（SUD Rail） 工會呼籲罷工，預計周三大巴黎郊區的火車運行將會受到干擾。

總理讓步

法國總理伊麗莎白·博爾內（Élisabeth Borne)昨天在最後一刻做出了讓步，同意20-21歲之間開始工作的人，將能在63歲退休而不是64歲。這是法國右翼共和黨議員提出的要求，該黨的投票對政府在議會通過此案至關重要。

將法定退休年齡從62歲推遲到64歲是馬克龍第二個五年任期的旗艦改革項目。他預計通過每年逐步順延退休年齡，在2030年讓現收現付的退休金帳目達到平衡。