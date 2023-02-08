法國道達爾集團2022年超額利潤195億歐元創紀錄

法國左翼聯盟NUPES發起反對物價飆升和氣候不作為的示威活動，一名抗議者舉着標語牌上寫着“全面罷工”--法國能源巨頭 TotalEnergies 2022年10月6日巴黎

法國道達爾石油集團 (TotalEnergies) 2022年營業額超額獲利195億歐元，創下該集團歷史記錄。

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由於能源價格飆升，法國道達爾石油集團(TotalEnergies)，在2022年實現了 195億歐元的營業利潤額，也創下該集團歷史新高的年利潤記錄。

在接受巴黎人報專訪時，道達爾總裁帕特里克·普亞內 (Patrick Pouyanné) 表示， 如果加油站的價格上漲，該集團正在考慮採取新措施來提高a開車族的購買力。

道達爾集團2022年的營業利潤高達195億歐元。 全球繳納的稅款為 330 億歐元。

由於能源價格飆升，尤其是烏克蘭戰爭的後果，2022 年將成為創下該集團有史以來的年利潤最高的一年。

道達爾石油公司繼去年2022年在法國領土上其集團的加油服務站採取給予加油消費者數周的折扣措施後，該集團老闆普亞內今宣布，如果全球每升柴油燃料油價格再度回升超過兩歐元的標準，他可能會再次降低加油站的價格。

道達爾集團總裁普雅內被巴黎人報詢及：這樣的金額是超額利潤嗎？

這位總裁回答說：我不知道你們所謂的超額利潤是什麼意思。但道達爾集團去年獲得的利潤高於，是因為能源價格本身非常高。 這主要是我們集團員工努力工作的結果，使我們近年來能夠降低成本，以及採取有成果的營業策略，例如押注歐洲現在大量需要的液化天然氣等的策略，以及石油和天然氣帶來的這些好處，使我們能夠加快對低碳能源的投資，從而使得能源轉型取得成功。