甜菜農拖拉機大軍巴黎示威 抗議政府禁用殺蟲劑

法國/農民抗議

在農民組織的抗議活動中，拖拉機佔領了巴黎市中心2023年2月8日

2月8日早晨巴黎環城路突然出現大批農民開拖拉機示威，抗議歐盟和法國政府對農業施加的"限制"，特別是對使用殺蟲劑的限制。

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據法國主要農會（FNSEA）在巴黎凡爾賽門宣布，參加這次抗議活動的有超過兩千名農民和"近500台拖拉機”。

數百輛拖拉機（有些重達7噸以上）從巴黎凡爾賽門出發，在眾多警察簇擁下，在巴黎市中心的亞歷山大三世橋和榮軍院之間排成五行。

這個農民拖拉機大軍一望無際，導致巴黎地區交通紊亂，許多路口被警方封鎖，堵車數百公里。

法新社報道，甜菜農抗議的原因是在歐盟法院裁定任何豁免使用新煙鹼（néonicotinoïdes）類殺蟲劑均屬非法後，法國政府1月23日決定不再授權使用這類殺蟲劑用於甜菜種植。

新煙鹼類殺蟲劑對蜜蜂有毒，並從2018年起被禁用，但又被法國政府授予了兩年豁免期。這使得農民可將這類殺蟲劑預防性地用於甜菜種子，以保護它們免受蚜蟲傳播的病毒性黃疸病的侵害。

參加抗議的種植者和農會活動人士達米安-格里芬（Damien Greffin）說 "作為新煙鹼的使用者，我不覺得我在毒害世界"。他補充說，"按照這個節奏，農業將會消失"。他提到禁用亞胺硫磷殺蟲劑"損害"櫻桃種植，以及即將禁止除草劑對種植苦白菜（菊苣）構成不利的影響。

另一位西里爾-米拉（Cyril Milard）的農民補充說，"我們想向政府表明，不能在沒有替代方案的情況下禁止使用生產資料"。

根據一份聲明，法國農業部長馬克-費斯諾（Marc Fesneau）接待了一個農民示威者代表團，與他們討論了"農業領域的未來"。周四，費斯諾將提出一個行動和支持農民的計畫，應對"歐盟禁止所有豁免的決定"。

生態人士反對

農業領域第三大農會“農聯”沒有參加這次示威。這個左傾組織在一份聲明中譴責那些以"反動和保守"的立場拒絕"任何生態進步"的人。

非政府環保組織“未來世代”（Générations Futures）回顧說，新煙鹼"比1970年代禁止使用的臭名昭著的（殺蟲劑）DDT毒性更大"。該團體還譴責了"配得上1960年代的農業，而不是2020年代的農業"的做法。

最近幾個月，法國農業界在各種問題上有很多不滿：農民們在全國各地小範圍集會，有些集會是抗議能源價格飆升而導致他們的生產成本上升，另外一些集會是要求允許儲水以灌溉他們的作物。

上次法國農民的大規模動員是在2019年11月27日，當時有一千輛拖拉機在巴黎環城公路上“蝸牛行”，他們抗議禁止在住宅附近幾米的農田使用這些殺蟲劑的規定。