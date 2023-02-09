法國2024奧運聖火6月初抵菲尼斯省後 前往海外省傳遞

2021 年 10 月 19 日，在雅典舉行的奧運聖火傳遞儀式上，希臘的奧運會水球獎牌得主埃維·莫萊蒂杜將火炬傳遞給中國的李妮娜。

法國2024奧運會主辦國的聖火傳遞行動將於6月初抵達法國西部菲尼斯泰爾省(Finistère) 然後傳遞到海外省。這是法國官方周四(9日)正式宣布的。

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法國官方今(9日)正式宣布：法國2024奧運會聖火將於6月初傳遞到法國西部菲尼斯泰爾省 。 抵達時間為 2024 年 6 月初，確切日期則尚不完全清楚。但在 2024 年巴黎奧運會開始前幾周，奧運聖火將抵達菲尼斯泰爾省。

菲尼斯泰爾省是申請舉辦火炬接力的三個布列塔尼大區的省份之一。 距離2024 年巴黎奧運會聖火活動的前幾個月，該省的省議會於 2023 年 2 月 9 日星期四正式宣布確定了奧運聖火傳遞到該省，雖未給出確切日期，但表示將是“2024 年 6 月上旬”。

這個舉世矚目火炬的確切路線現今尚不清楚，但省議會主席德卡藍(Maël de Calan )表示奧運聖火的火炬傳遞將完成南北之旅，它的菲尼斯泰爾之旅將在抵達港口城布雷斯特(Brest )時完成。

德卡藍說：“我們正在與奧運會組委會一起確定聖火的路線，並與這項體育運動、中央部門和有關民意代表一起。這項聖火傳遞將凸顯出我們省的特別標誌性地點。”

2022 年 9 月，菲尼斯泰爾省議會主席德卡藍在接受媒體 Ouest-France 採訪時宣布，菲尼斯泰爾省已爭取將自己定位為“成為聖火傳向海外領土的省份”。

傳遞聖火開支含稅金額為 180,000 歐元。預計火炬接力將在 2024 年 5 月至 2024 年 7 月期間約在 70 至 80 天當中跑經過700 個城市。