馬克龍不排除撤回法國頒贈給普京的榮譽軍團勳章

法國總統馬克龍周四(2 月 9 日)表示，不排除撤銷他的前任法國總統希拉克在 2006 年授予俄羅斯總統普京的那項榮譽軍團勳章，同時還解釋並非拖延，而是他想選擇“在合適的時間去做這件事。”

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法國總統馬克龍表示，不排除收回法國頒贈給俄羅斯總統普京的榮譽軍團勳章。如果說馬克龍至今尚未做出決定，這是因為他希望能夠選擇“合適的時機”撤銷俄羅斯總統普京的法國國家頒發授勳的榮譽軍團勳章。馬克龍在頒贈給澤連斯基同樣的勳章後，周四至周五的晚間在布魯塞爾的歐洲峰會後，馬克龍還對媒體針對撤銷普京勳章事提問時，他解釋說：“對於烏克蘭總統而言，這種區別，這種做法是《我們國家對於正義和感激的一個要素》。”

法國總統周三(2月8日)晚上向烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基頒贈了法國的榮譽軍團大十字勳章。這是澤連斯基自俄羅斯入侵烏克蘭以來，第二次到國外訪問，期間途經巴黎拜訪馬克龍。

法國總統馬克龍指出，他不排除收回法國頒贈給俄羅斯總統普京的榮譽軍團勳章。如果說馬克龍至今尚未做出決定，這是因為他希望能夠選擇“合適的時機”撤銷俄羅斯總統普京的法國國家頒發授勳的榮譽軍團勳章。馬克龍在頒贈給澤連斯基同樣的勳章後，周四至周五的晚間在布魯塞爾的歐洲峰會後，馬克龍還對媒體針對撤銷普京勳章事提問時，他解釋說：“對於烏克蘭總統而言，這種區別，這種做法是《我們國家對於正義和感激的一個要素》。”

譽軍團大十字勳章也是法國總統有權授予其同僚的最高榮譽。 周四至周五晚上在布魯塞爾舉行的歐洲峰會後，馬克龍被媒體問及此事時，他解釋說，對於烏克蘭總統而言，這種區別，這種做法是“我們國家對於正義和感激的一個要素”。

一個“象徵性但重要的問題”： 但是，馬克龍是在推特上發布了一段在愛麗舍宮向弗拉基米爾·澤連斯基頒發榮譽軍團勳章的非正式的頒贈儀式，這也就激起那些要求法國應該撤銷普京法國榮譽勳章的人，再次提出這項要求。

希拉克2006年頒贈普京這個勳章時，就立刻掀起各方爭議。當時，記者無疆界組織也試圖阻止這項頒贈，但未能成功。

如果說馬克龍還沒有做出決定，這是因為他希望選擇“合適的時機”撤銷俄羅斯總統普京的法國國家頒發授勳的榮譽軍團勳章；這是法國前總統希拉克在2006年授予普京的榮譽勳章。

對此，馬克龍總統談到一個“象徵性但重要的問題”時說：“我沒有禁止自己做任何事情（……），但這不是我今天才做出的決定”。 這些決定“總是充滿重大意義，我認為你必須珍惜做出決定的正確時機”。