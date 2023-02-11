法國利摩日納粹最血腥屠殺案最後倖存者今天逝世

法國/納粹德國

1944年法國上維埃納省Oradour-sur-Glane納粹大屠殺案的最後一位倖存者埃布拉Robert Hébras，今天去世，享年97歲。埃布拉一生呼喊和平，捍衛歐洲民主，被譽為"歷史記憶不倦的傳遞者"。

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埃布拉這位 "和平與和解的衛士"於11日周六早上6點15分在距離利摩日格拉內河畔奧拉杜爾約10公里的聖朱尼安醫院去世。他的家人、市政廳和格拉內河畔奧拉杜爾烈士家屬協會在一份聲明中宣布告知，"埃布拉在他的親人環愛中離世"。

法國總統馬克龍總統在推特上向這位納粹大屠殺倖存者致敬。馬克龍說，埃布拉 "將自己的一生用於傳承受害者的記憶，為和平與和解而奔走"。

法國總理博爾內則稱讚埃布拉是"一位不知疲倦的記憶傳承者"。

法國前總統奧朗德的悼詞說，"接下來要由我們來傳遞他的遺願，即埃布拉在2013年9月與德國總統一起委託給我的信息：永遠不要忘記並捍衛和平、歐洲和民主。"

據法新社回憶歷史，1944年6月10日，納粹德國的黨衛軍在利摩日地區的這個村莊殺害了643人，這是納粹在西歐對平民進行的最嚴重的屠殺之一，當時埃布拉即將滿19歲。

那天下午，德國納粹士兵從他們的軍車上下來，告訴民眾到中央廣場集合。在大約四分之三個小時內，還沒有人擔心厄運。據埃布拉在2020年告訴法新社記者，接下來很快男人與婦女和兒童被分開。在穀倉前，納粹士兵用機槍射殺了這些人，然後將他們屍體燒毀。在教堂里，納粹士兵把婦女和兒童鎖起來，然後放火燒死了所有人。再然後納粹士兵焚燒屍體，挖坑，接着放火燒毀整個村莊。

在受害者中，最年輕的只有一周大，最年長的有90歲。

只有六個人逃過了大屠殺。其中有埃布拉，他當時躲在穀倉中被打死的人堆積的屍體下，並僥倖逃生。

據當地奧拉杜爾-格拉內烈士家屬全國協會主席伯努瓦-薩德利解釋說，納粹是精心準備並執行了這次殺戮，納粹士兵想 "散布恐怖，使人們不會轉到抵抗力量一邊"，當時抵抗力量在利摩日地區頑強抵抗。

埃布拉曾經有過多年的沉默。他曾說，"對我的兒子，我從來不想和他談論奧拉杜爾大屠殺，但是在兒子20歲，當他要去參軍時，埃布拉囑咐兒子要為"讓我們不要忘記 "而奮鬥。埃布拉從此不知疲倦地講述他的逃生與大屠殺事件，埃布拉特別是對學童講述歷史。埃布拉稱，"我只是做了我必須做的事。"

這位95歲的前修車行的老闆在2022年被總統馬克龍授予國家功績勳章。

據埃布拉的家人說，埃布拉是一個堅定的歐洲派。他不僅被頒授予榮譽軍團勳章，還被授予德國榮譽勳章。埃布拉曾在2013年為法國和德國總統弗朗索瓦-奧朗德和約阿希姆-高克前往殉難村憑弔大屠殺廢墟時作嚮導與講解。

埃布拉曾在1953年在波爾多組織的大屠殺審判中首次作證，該審判導致7名德國人和14名阿爾薩斯人被定罪。

不過，同年法國議會投票通過了對這14名法國阿爾薩斯人士兵因被動徵兵成德國士兵的特赦令，激起了利摩日和阿爾薩斯人之間長期的戰爭爭議。

2012年，埃布拉因在一本書中表達了對武裝黨衛軍中那些"被迫入伍士兵有懷疑而被判處犯下誹謗罪。一年後他被法國最高上訴法院明確赦免。

近年來，埃布拉將他的記憶傳承使命傳給了他的孫女Agathe Hébras，他與孫女共同寫了一本關於格拉內河畔奧拉杜爾大屠殺歷史的書。

法國上維埃納省議會主席Jean-Claude Leblois和奧拉杜爾紀念中心主席Fabrice Escure今天向 "他為承認和紀念這個殉難的村莊及其643名受害者而進行的鬥爭 "致敬。

法新社說，埃布拉是在1953年2月12日至13日晚上的波爾多審判判決出籠70周年紀念前夕去世。