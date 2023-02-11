【視頻】 法國反退休改革抗議人數上升，工會準備強化行動

法國/退休改革

法國 – 在本周六(2月11日)組織的第四次反對養老金改革項目的行動中，法國人對工會的呼籲予以積極響應。工會稱，他們已經準備好從3月7號開始 "讓國家陷入停滯"。

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在這次首個周六組織的動員中，法國總工會CGT稱他們統計顯示，全國有超過250萬示威者共同抗議改革的主要措施，即將法定退休年齡從62歲提高到64歲。法國內政部公布的數字是全國各地共有963,000名示威者。這個數據高於本星期二2月7號的集會，但少於前兩次，1月31有280萬人參加了反對退休制度改革的遊行。

據法新社，包括巴黎、土倫、雷恩、昂熱、卡昂和勒芒在內的幾個城市，示威者的人數創下了自1月開始動員以來紀錄。在首都巴黎，警方的數據是有9萬3千人參加遊行，CGT工會的數據為50萬。包括法新社在內的一些媒體統計的巴黎示威者有11萬2000名。

遊行隊伍總體而言很平靜，巴黎警察局報告說，下午3點30分左右開始，一群“激進分子”偏離了共和國廣場和民族廣場之間的既定遊行路線，在警察干預後雙方發生衝突，有垃圾箱和電動自行車被燒毀，玻璃容器被掀翻在路上，一輛汽車被放倒後被點燃，需要消防員的干預滅火。還有人向警察投擲投射物，警察進行幾次回擊並使用了催淚瓦斯。此前，幾起企圖破壞銀行、保險公司和一家快餐店窗戶的事件也需要警方的干預。

根據當天下午6點30分的報告，有10人被捕。巴黎警察局補充說，一名被射彈打傷眼睛的憲兵被送進了醫院。

在巴黎示威出發前，工會的領導人確認他們呼籲在2月16日和3月7日進行兩天新的動員，他么稱如果政府沒有任何回應行動，他們準備 "加強運動"，甚至威脅"使國家陷入停頓"。3月7號，退休改革法案文本將到達參議院，工會還計畫在3月8日婦女權利日採取行動，"以強調這項改革的重大社會不公正"。

03:12 巴黎街頭抗議退休改革方案隊伍，2023年2月11 © REUTERS - YVES HERMAN