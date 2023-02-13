退休改革爭議：馬克龍政府面對危險叢生的一周

法國/退休制度改革

法國總統馬克龍提出的退休改革計畫遭遇法國社會輿情反對，各大工會聯合舉行的示威，加劇議會對此議案辯論緊張。反對派，尤其是極左黨派議員採取拖延戰術，提出成千上萬修改建議，國民議會爭分奪秒逐條討論，按日程，下院須在17日提交經表決結果送審參議院。議會辯論將是爆炸性充滿危險。

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關於法國的養老金改革爭議，對大多數人都認為是政府艱難的一周。

在非常緊張的氣氛中，議員們上周才對有關結束養老金改革的特殊制度的第一條進行投票。在激烈的辯論和會議突發事件之間，對議案本身的討論進展緩慢。但時間愈加倉促。

如果說上周國民議會的氣氛是危險的，那麼本周的氣氛將更加爆炸性。還剩有五天，這就是議員們在2月17日星期五午夜時就須將表決的議案送交參議院之前所剩的時間。他們仍有18個條款和15,900個修正案需要辯論。國民議會在上周五晚上暫停了工作，有關老年人就業指數的第2條就沒有表決。

馬克龍多數派政黨面對此局勢，進一步呼籲黨內議員團結，禁止議員跑票。據一位多數派成員說，"我們很平靜，我們的票不會跑少一張"。總統陣營現在加勁聯絡右派共和黨。之外，有必要將最後的努力集中在右邊。馬克龍多數黨指望與共和黨聯合一致，拿下所需40票以能通過該法案。

據上述議員稱，"如果右翼夠獲得議員不投票支持此改革，共和黨的選民不會理解原諒，那時，共和黨失去的不只是一些票數或羽毛，而是整黨翻船。"

據本台報道稱，不過，無論國民議會是否通過退休議案，各工會間仍然會再動員起來，在2月16日星期四，預告舉行下一次的示威，工會還呼籲在3月7日舉行全國的全面罷工。

隨身攜帶退休議案文件的勞工部長奧利維爾-杜索普特認為，總統陣營將能夠在不動用第49-3條的情況下就通過改革案。他認為議會中會給政府多數票支持，但是他更擔心左派陣營的阻撓。勞工部長批評說，“是他們希望不進行投票，是他們希望沒有辯論的可能性。共和國總統在總統競選期間承諾，整個大多數人都接受了此承諾。我們知道這項改革是困難的，我們知道養老金改革從來都不受歡迎，但我們知道這是必須的，因為我們面對的是一個結構性赤字的系統。”