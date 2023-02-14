法國經統局(INSEE )周二（14日）上午宣布，除了海外省的馬約特島外，法國第四季度的失業率為 7.2%，持續下降了 0.1 個百分點，比 2019 年底新冠疫情危機前，低了 1 個百分點。

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法國第四季度失業率為百分之7.2，法國失業率一直些微下降中；法國經統局指出，2022年第三季度失業率幾乎保持穩定，經統局衡量的國際勞工組織（ILO）意義上的失業率在第四季度保持穩定。

在去年 10 月至 12 月期間，它佔法國不包括馬約特島的工作人口的 7.2%，下降 0.1 個百分點，也就是失業人口為220 萬人，（減少了45,000）的失業人口。

在這個水平上，失業率比 2021 年底的水平低 0.3 個百分點，比 2019 年底新冠疫情危機爆發之前的水平低了 1 個百分點。

經統局強調說：“如果我們排除 2020 年第二季度的一次性“錯視覺統計數據”的下降，即在新冠疫情大流行開始時的第一次封閉禁令措施，這也是自 2008 年第一季度以來的最低水平，

現階段，政府維持其在五年任期結束時實現充分就業的目標，即與目前的水平相比，失業率下降約 2 個百分點。除了經濟形勢的積極影響外，它還依靠三個槓桿來實現這一點：學徒制的持續發展、職業高中的全面改革、失業保險改革和“法國工作機會”的創建。