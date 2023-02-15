法工會周四再度退休罷工 奧利機場撤銷30%航班 其他機場撤20%

法國民航總局 (DGAC) 宣布，周四(16日 )奧利機場的飛機航班取消百分之30，其他機場取消百分之20航班。法國工會周四再度舉行反對退休改革的示威大罷工，法國機場塔台的空中交通指揮管理員也動員罷工。

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法國各機場空中交通指揮管理員將於周四(16日)離開其塔台工作崗位，啟動新一天的反對退休改革的罷工活動。

如果說法國明天周四的罷工，在地面上的交通只是受到很少的干擾，甚至某些路段還很正常通車，但在空中就不會這樣了。

周四在奧利機場，將有30% 的航班被取消，因為在反對退休改革的新一天動員的框架下，機場塔台里的空中交通指揮管理員也動員罷工。

出於同樣的原因，法國民航總局 (DGAC) 已在一份新聞稿中要求，航空公司也取消原定於周四在圖盧茲、馬賽、里昂、蒙彼利埃和南特機場的20% 的飛航活動，

法國民航總局進一步說明，，航班的中斷將不僅限於周四。 “從 2 月 15 日星期三晚上到 2 月 17 日星期五早上 6 點，預計也會有“航班的取消和延誤”。民航總局也呼籲那些搭機旅客《延後》他們的旅程。

上周六，也就是反對退休改革的第四個罷工動員日，民航總局不得不要求取消當天下午巴黎奧利機場幾乎一半的航班，圖盧茲機場也不得不在晚上意外關閉，由於罷工通知沒有“轉達”給空中交通管制員，因此機場臨時未能設置最低限度的服務。