法國對來自中國旅客 撤消48小時新冠PCR陰檢要求

2022年11月3日，一名婦女在北京一個沿人行道設置的冠狀病毒檢測點接受常規COVID-19咽拭子檢測。執政的共產黨正在執行 "清零 "政策，在中國多地實施封鎖，試圖隔離每一個病例。

法國對於來自中國的旅客，不再要求進行少於 48 小時的新冠病毒的PCR陰性檢測。這陰檢是法國當局在今年 1 月初，面對亞洲國家爆發新冠病例時採取的因應d'f措施。

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法國當局已決定不再要求來自中國的旅客進行少於 48 小時的 PCR 陰性檢測，這是在 1 月初，面對亞洲國家爆發病例時採取的一項措施。 “自 2 月 16 日起，從中國前往法國的旅客不再有義務出示少於 48 小時的 RT-PCR 陰性結果以及與新冠病毒有關的信譽保證的聲明”，根據法國駐北京大使館周四晚間發布的新聞稿。

這項法國方面的新聞稿還指出，“抵達時的隨機檢查也被廢除”，並補充說，其中規定在飛機上仍然必須佩戴外科防疫口罩。 這些措施涉及 11 歲及以上的旅客，是在 1 月初實施的，當時亞洲巨人的中國在 12 月初解除健康限制後面臨新光 Covid 病例激增的情況。 像法國、英國、意大利甚至美國都採取過這種措施。

北京曾於（1 月 3 日）周二譴責十幾個國家對來自中國的旅客進行 Covid 測試，並警告稱可能採取“反制措施”進行報復。

美國國務院的內德·普萊斯 (Ned Price) 告訴記者，華盛頓當天周二也立刻回擊北京，稱這些測試代表了“一種完全基於科學的方法”。