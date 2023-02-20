打垮說挨批後 馬克龍與澤連斯基通話承諾力挺烏克蘭

法國/烏克蘭/馬克龍

法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基新通電話，明確承諾支持澤連斯基提出的和平計畫。馬克龍重申，法國支持烏克蘭直至烏克蘭取得抵抗俄羅斯侵略的勝利。此前，馬克龍因發表打敗俄羅斯而不是打垮俄羅斯的言論而受到烏克蘭以及東歐等國家批評。此前馬克龍的不要侮辱俄羅斯的論調，也受到抨擊。

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就烏克蘭戰爭，法國總統馬克龍向澤連斯基保證將支持烏克蘭和平計畫。據法新社報道，馬克龍周日在與烏克蘭總統澤連斯基兩國元首的電話交談中向澤連斯基保證，他將在國際舞台上支持澤連斯基的和平計畫。

馬克龍重申了他對澤連斯基提出的10點和平計畫的承諾，並向他保證，在接下來的外交活動中，他將在國際舞台上支持這一倡議。

根據法國總統府公告，馬克龍與澤連斯基還 "提到了剛剛過去的周五在慕尼黑年度安全會議上向歐洲和北約盟友發出的提醒，即需要加強和加快對烏克蘭和烏克蘭人民的軍事支持。

針對馬克龍的新表態，澤連斯基在推特上說歡迎與馬克龍繼續進行友好對話，並確認他們都討論談到了和平計畫與實施。

法新社說，這次電話會談是在法國總統接受法國《晚報》、《費加羅報》和《法國國際報》等媒體採訪後進行的，馬克龍在接受採訪中表示，面對烏克蘭戰爭，他希望俄羅斯是被 "打敗"，而不是打垮，馬克龍同時警告那些 "首先想打垮俄羅斯 "的人。