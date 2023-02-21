巴黎居民人口十年內失去約120,000人

根據法國經統局數據，巴黎居民人口十年內失去了將近 120,000 人，約佔其人口的 5%。 面對首都居民數量下降的數字，巴黎女市長安妮·伊達爾戈 (Anne Hidalgo) 對巴黎市的這種人口“去密度化”現象反而感到高興。

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我們不知道以後巴黎人是否變成一種瀕危的稀有物種，但有一點是肯定的：我們發現巴黎人越來越少了。費加羅報如此調侃的地說：。

的確是，根據 法國經統局(INSEE) 編製的人口普查數據，1999至2013年之間，巴黎再次失去許多居民人口。十年來，平均每年失去約12,000 居民人口，因此十年內總共失去了將近 120,000 人，約佔這城市人口的 5%。

面對首都居民數量下降的數字，巴黎女市長安妮·伊達爾戈 (Anne Hidalgo) 對巴黎市的這種人口“去密度化”現象反而感到高興。

安妮·伊達爾戈 在接受媒體採訪時說道，巴黎是“世界上人口密度最高的六個城市之一,每平方公里有 20,500 名居民”

然後她還安撫大家說：“巴黎人口密度的降低是有必要的，這樣我們才能在巴黎生活得更好，我們需要多一點生活的空間”。 她並舉個例子：“像美麗城爾這樣的地區，每平方公里就有 38,000 名居民”。

而且根據經統局數據分析：巴黎市內那些面積空曠的街區並不是人口最稠密的街區。

那麼這巴黎人為何離開巴黎呢？巴黎市長安妮·伊達爾戈強調指出，巴黎人的外流與郊區的吸引力之間的聯繫，尤其是在四圍大巴黎的市鎮。 交通方便了，現在大多數離開巴黎的家庭，是搬家到四圍大巴黎地區的其他住房面積條件更寬敞、更多綠地空間的地方定居。這現象尤其是在新冠疫情爆發，實施封鎖關閉令後，加上上班族遠程工作的興起，導致人心思變，許老巴黎居民人口更多考慮讓自己和家人有關寬敞的居家生活環境，例如有個自家花園、接近樹木綠蔭的重要性。