馬克龍起早造訪巴黎遠郊批發市場 捍衛首提是為窮人的退休改革計畫

法國/退休制度改革/馬克龍

法國總統馬克龍又開始走進法國人中間，總統今天一早出現在巴黎附近的蘭吉斯國家物流批發市場（MIN），這可是世界上最大的時鮮農產品市場。馬克龍特意選擇在這裡推銷他的退休改革計畫。第二任期中的馬克龍，決意要推動他的退休金改革議案。

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據本台報道稱，馬克龍在批發市場為他的有爭議的養老金改革辯護。馬克龍身穿白大褂，造訪肉類批發庫房的工人，為將退休年齡從62歲推遲到64歲的議案辯護，馬克龍甚至第一次明確說，他的退休改革計畫是捍衛一個要為那些沒有遺產的人積造錢財的制度。

據本台特派蘭吉斯的記者朱利安-沙萬內報道稱，馬克龍身着白大衣，在早上5點半左右就抵達這裡，用愛麗舍宮的話說，是為了迎接 "早起的法國"。在畜肉和家禽的批發品之間，總統聽到了批發市場工人的訴說：“今天，我雖然算是一個中產階級，可是我們正處於錢財暴跌，我告訴你，我們每周工作70到80個小時，總統先生。我們沒有星期六，沒有星期天，沒有假期。為了支付昂貴的賬單，我已經三年沒有休過假了。”

馬克龍回應說："如果你不工作生產，後人就更無所得。所以你所說的完全是我所想的"。法國總統預料到了這一幕，他甚至希望通過來到這裡來得到這一對話。這裡的工作環境非常適合談論養老金問題：在這裡，總統被那些在夜間負重工作的法國人所圍聚。

該報道稱，這人是一個為他的改革辯護的理想人選。總統說，"我認為我們還有路要走。在我們國家，每個人其實都明白，但總的來說，人們都知道，我們都必須平均工作更長一點時間，否則我們將不能很好地圍護我們的養老金制度。"

通過這次訪問，馬克龍也顯示了有心地的政治目的。馬克龍是要讚揚法國人早起勤勞，讚揚每個工作的價值，這是在向右派眨眼睛使眼色。共和黨人的支持對於他在議會中通過他的養老金改革議案至關重要。