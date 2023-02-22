法一教師被16 歲學生刺傷心臟身亡 震驚全法國

教師遇刺身亡

法國再次發生教師遭學生刺殺身亡的悲劇。2月22日法國西北部一個教會中學一名52歲的西班牙女教師(Agnès Lassalle)在課堂被16歲的高中生用刀刺胸，搶救無效死亡。此事震驚了法國教育界、政界。教育部長帕普·恩迪亞耶 (Pap Ndiaye) 當天趕至出事現場。總統馬克龍表示：國家站在所有教師的身邊。總理博爾內推文表示：教育界既震驚又深表費解。

廣告 繼續瀏覽後續

教育部長在現場表示，教育界經歷了悲痛的一天，“我的心與遇難者家屬、同事及學生同在。我立刻前往現場。”

刺殺案發生在22日上午授課時。西班牙語女教師正在上課，突然一名學生站起來把課堂門反鎖後，拿刀刺向講台的女教師，不幸的是，她經搶救無效把自己的生命(52歲)送給了課堂。

一名正在當地度假的數學老師(Maha Bargueche)立即趕至教會學校(Collège-Lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin)。數學老師手中拿着一束鮮花。他告訴法新社記者：我非常非常悲哀，這件事情可以發生在我自己身上；也可以發生在任何教師身上。當我聽到悲劇後，我無論如何都要來這裡。

調查人員拘留了刺殺老師的男子。據目前的交代，他語無倫次，只說，他聽到了某種聲音，是俯身的聲音讓他這麼做的。也有同學說他患有輕度精神病。讓人不解的是，學生和老師之間沒有發生過任何衝突，作案動機還在調查中。警方按蓄意謀殺案展開詳細調查。司法部門和警察局都說，殺老師的學生沒有過前科。

2月22日下午15點，沒有放假的學校在下午開課時為殉職的老師默哀一分鐘。一共接收1100名學生的初中和高中教會學校在出事後很快讓學生回家。教育部緊急成立了應急小組。心理分析師讓出事課堂的學生多呆了兩個小時。一位在課堂目睹刺殺現場的學生Inès告訴法新社記者，我們都不明白為什麼他突然站起來反鎖教室們。但我們看到他拿刀刺向教師後，有學生迅速打開門，我們都驚慌跑到教室外，我讓父母的一個朋友立即接我離開校園。

法國教師在課堂或在外遇刺不是第一個案例。

2020年10月16日，年僅47歲的歷史和地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）在向班級展示《查理周刊》的穆罕默德漫畫十天後被當街斬首身亡。

2014年7月4日，法國南部阿爾比(Albi)校園發生一起刺殺教師的慘劇。 一個47歲的家長(女)持刀殺死了一名女教師，該名女教師年僅34歲。當著15個學生的面，兇手用刀捅死了女教師。

2012年3月19日，法國南部城市圖盧茲一所猶太學校發生槍擊事件，共造成4人死亡。 歹徒衝進校園殺害30歲的拉比Jonathan Sandler、他兩名四歲和五歲的孩子，以及校長的女兒。

1996年8月15日，一名英語教師安托納 (Michel Antoine)被兩名學生刺死，其中一人剛剛在業士文憑考核中落榜。學生把不及格的懊喪怪罪給他的教師。

1992年2月19日，木工和工業設計中專教師博外勒(Pierre Pauwels)被一名15歲的技校生用鐵棍當頭砸死。殺人犯說老師給了他一耳光，而他此前用球砸壞了技校車間的玻璃。

1984年3月13日，33歲的西班牙語老師被一個15歲的學生開槍打死。持槍者當場自殺身亡。此前老師批評他無故遲到。