法國正密切關注可能向俄羅斯提供援助的中國公司的活動

法國/中國

俄羅斯入侵烏克蘭即將一周年之際，中俄關係越來越令西方擔憂, 法國外交部長卡特琳·科隆納周二（2月21號）表示，法國正在密切關注可能向俄羅斯提供援助的中國公司的活動。

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科隆納在公共電視頻道法國5台被問及中國和俄羅斯之間的潛在戰略夥伴關係時說："我們正在密切關注一些中國私營公司的活動。” 當被問及這些公司在哪裡，是否在烏克蘭時，科隆納回答說，它們 "不一定在當地"。

法國外交部長還保證，法國正以 "外交方式和相當明確的方式 "向北京表示希望北京 "不要向俄羅斯伸出援手"。

科隆納指出，當聯合國安理會在2月24日，即俄羅斯入侵烏克蘭一周年召開會議時，西方應該在紐約更清楚地看到中國的立場。

上周末，美國國務卿安東尼-布林肯在告訴CBS新聞，中國公司已經在為俄羅斯的戰爭努力提供 "非致命援助"。 布林肯指出，"私營和國有公司之間沒有區別"。除了武器之外，還可以設想一整套援助，如防彈衣、口糧等。”

北約秘書長斯托爾滕貝格周二也曾表示，他對中國可能對俄羅斯的軍事支持 "越來越關注"。

歐盟外交負責博雷爾Josep Borrell說，中國外交事務最高負責人王毅向他保證，中國沒有向俄羅斯提供武器，也沒有計畫這樣做。但是歐盟將會保持警惕。他還透露，自己在與王毅會晤時已經明確表示，如果中國真的向俄羅斯提供致命武器，“對歐盟而言就是跨越了紅線”。

中國外交部發言人汪文斌周一指責華盛頓“散布虛假信息”，並表示，“我們不接受美方對中俄關係指手畫腳，更不接受施壓脅迫”。

中國外交部周三稱，正在莫斯科訪問的王毅和俄羅斯總統普京的一名最高顧問同意應維護亞太地區的和平與穩定，並反對發展 "冷戰思維"。