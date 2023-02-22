法國連續31天沒下雨 部長宣布“戒備狀態”

法國領土生態過渡和凝聚力部長貝旭( Christophe Béchu )周三(22日)宣布，法國處於“戒備狀態”，因法國剛剛經歷了連續三十一天的無雨時，這也是自 1959 年以來的第一次。

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法國領土生態過渡和凝聚力部長貝旭周三在接受新聞電視台 (Franceinfo) 的訪談中宣布，法國處於“戒備狀態”。貝旭接續他周一與所有省長舉行會議之後，本周四還將召開乾旱預測委員會。

2月21日，法國進入經歷連續三十一天無落雨記錄，這創下64年以來的記錄。

貝旭部長在新聞電視台節目中，談到了法國已經經歷了幾個月的乾旱情況。 部長說：“這是自 1959 年以來最乾燥的冬天。” 費加羅報報道，在連續 31 天沒有大雨之後，本周三，也就是 2 月 22 日，預計法國部分地區會出現降雨，

針對乾旱現象，法國領土生態部長貝旭周三宣布，法國處於“戒備狀態”，預計從 3 月開始實施限制措施。

法國剛剛經歷了連續三十一天沒有下雨的時期，這是自 1959 年以來的第一次

法國領土生態部長貝旭還確認，下周一會出台一套“軟性”限制措施，並從 3 月開始適用，“以避免今年夏天發生災難性的情況”。 從提早預防的角度來看，他呼籲“從現在開始”做出努力，尤其是民眾在游泳池的蓄水方面，必須採取節約措施。

貝旭部長並說，未來幾天將提出一項包含約五十項措施的“大規模水計畫”。