法國展示“歐幾里得”衛星 將觀測暗物質

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歐洲 – 今年夏天，“歐幾里得”（Euclid）衛星將發射升空，屆時將觀測人類所不了解的宇宙暗物質。2月21日，參加歐幾里得項目的科學家們在法國戛納（Cannes）出席衛星展示會。

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21日，法國國家太空研究中心（Centre National d’Etudes Spatiales，簡稱CNES）歐幾里得衛星運營項目經理皮埃爾‧卡塞諾夫（Pierre Casenove）、泰雷茲阿萊尼亞宇航公司（Thales Alenia Space）歐幾里得衛星項目經理保羅‧穆西（Paolo Musi）及法國國家科學研究中心（CNRS）研究主任兼協調員斯蒂芬妮‧埃科菲（Stephanie Escoffier）等科學家出席了這場展示會。

歐幾里得外觀看起來有點像一張用不同顏色的錫紙製成的椅子，座位上有天文館大樓。這顆衛星有機會讓人類更多地了解宇宙及其創造方式。

未來它將穿越大西洋到達美國佛羅里達州，並於7月被送去執行任務——距離地球繞太陽軌道150萬公里。

歐幾里得未來肩負觀測宇宙暗物質和暗能量的任務。暗物質是人類肉眼不可見的物質，它的引力會影響周圍環境。