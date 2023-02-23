法國巴黎巴銀行遭指環境破壞幫兇 3環保組織提告

法國/BNP Paribas/非政府環保組織/訴訟

三個環保非政府組織周四將歐洲最大的銀行，即BNP Paribas法國巴黎銀行告上法庭，指控該銀行對全球變暖有 不可推卸的罪責。環保組織將石油公司等告上法庭已經有記載，但此是第一回將一家銀行告上法庭。BNP Paribas今天回應說遺憾，原本開啟的對話機制運作良好，沒必要上法庭。

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三個環保非政府組織包括地球之友、法國樂施會和我們共同的事業今天公布一份聯合聲明，他們寫道："現在是正式的程序，法國巴黎銀行將不得不在法庭上為該行在氣候危機中的責任做出解釋。"

他們指控該銀行的客戶中有石油和天然氣公司。

據法新社今天報道稱，非政府組織在巴黎法院的司法攻擊角度是該銀行可能違反了 "應當注意的義務"。這一理由已經被非政府環保組織用來對付法國石油和天然氣巨頭TotalEnergies。但這是第一次以此針對一家銀行。

據打官司的西雅圖律師事務所合夥人兼協會顧問François de Cambiaire表示，一名法警已經於今天上午抵達法國巴黎銀行總部，以符合法律形式送達遭控傳票。

據打官司控方公告，"鑒於該銀行對氣候變化的重大責任，這些非政府組織要求法國巴黎銀行停止對新的化石燃料項目的金融支持，並採取計畫退出石油和天然氣融資資助，"他們還呼籲進行 "歷史性的審判"。

自2017年以來，法國的名為"注意義務 "法要求大公司採取有效措施，防止在整個運營鏈中出現人權和環境侵犯。

法國巴黎銀行在周三發給法新社的一份反應中說，它對 "訴訟途徑而不是對話途徑 "感到 "遺憾"。

法國巴黎銀行企業承諾總監Antoine Sire告訴法國國內新聞台France Inter，"我們已經走過了一半多的對話路程。要知道，十年前我們幾乎完全依賴化石燃料。而今天我們有55%的低碳能源，基本上是可再生能源。但停止資助石油生產是一個極其沉重的決定。"

在法新社1月26日查閱的一封信中，該銀行已經表達了對這些非政府組織的指控"不同意"立場，這是對非政府組織之前在去年10月26日發出的正式通知的回應，該通知要求在三個月內做出回應。

該銀行當時說，非政府組織"不能代替立法者"，銀行並表示 "非常不同意 "對“照顧義務”的立法解釋。

非政府環保組織認為，BNP Paribas的這種回應是"不符合規定"。

據法新社說，BNP Paribas這家在歷史上一直為工業部門和能源生產提供資金的法國銀行於1月24日宣布了新的氣候承諾，希望在2030年前將銀行對石油開採和生產部門的資助減少五分之一。

據指，BNP Paribas被告上法庭有轟動效應，也給類似金融機構敲響警鐘。未來訴訟會成為輿論聚焦。