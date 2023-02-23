法國所有學校今天下午向遭刺身亡的教師默哀

法國/校園暴力

今天下午3點，法國所有學校都將舉行儀式，默哀一分鐘，向被刺殺身亡的教師Agnès Lassalle致敬。法國教育部長帕普-恩迪亞耶昨天就說：對法國教育來說，這是一個悲傷的日子，當然對發生悲劇的學校來說，更是一個悲傷的日子。

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據世界報稱，法國教育部長Pap Ndiaye宣布，星期四下午3點在法國所有學校舉行儀式默哀一分鐘。

據法國巴約納檢察院宣布，2月22日星期三上午，在聖讓德盧斯（Pyrénées-Atlantiques）的公立學校Saint-Thomas-d'Aquin，一名教師Agnès Lassalle被一名學生刺傷後死亡，該學校包括一所中學和一所高中。

據《世界報》報道，在現階段的調查中不考慮恐怖主義動機，調查的重點是該學生可能存在的精神障礙。

巴約納檢察官Jérôme Bourrier說，這名16歲的肇事者被逮捕並被拘留，他和其他官員一起去了現場。他說，這名少年用一把刀襲擊了受害者，即52歲的西班牙語教師Agnès Lassalle。

根據消息，就目前的調查，案件調查沒有新的進展，沒有任何新的結論。

檢察官稱，他將在今天下午再次舉行新聞發布會。