馬克龍將訪中非4國 應對中俄爭擴地區影響

法國/馬克龍/中非

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍將於3月1日至5日訪問中部非洲四國，參加關於保護赤道森林和加強雙邊關係的峰會。法新社說，中非地區越來越受到中國與俄羅斯勢力影響覬覦和爭奪。馬克龍此次訪問國家有加蓬，安哥拉，剛果布以及剛果民。

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據法國總統府愛麗舍宮周四宣布，馬克龍將於3月1日和2日在加蓬利伯維爾參加一個森林峰會，專門討論剛果河流域森林的保護和發展。

剛果盆地擁有2.2億公頃的森林，是地球上僅次於亞馬遜河的第二大森林群，橫跨多個國家（尤其是剛果民主共和國、剛果（布）和加蓬）的第二大生態肺。從非洲到巴西和東南亞，這些森林現在受到農業和工業的過度開發的威脅，在某些情況下還受到石油生產的威脅。

馬克龍希望加強與非洲大陸英語和葡萄牙語國家的關係，將於3月2日前往羅安達，啟動法國-安哥拉農業生產夥伴關係。

馬克龍還將於3月2日繼續在剛果的布拉柴維爾訪問，然後於3月3日和4日在剛果民主共和國訪問。法國總統府表示，在金沙薩，此行將致力於 "深化法國和剛果在教育、衛生、研究、文化和國防領域的關係"。

法新社說，馬克龍這次出訪正值法國的影響力被俄羅斯僱傭軍組織瓦格納在非洲法語區（從馬里到中非共和國）動搖蠶食之時。

去年7月，馬克龍曾訪問過喀麥隆、貝寧和幾內亞比紹。

馬克龍曾宣布希望將非洲作為他的第二個五年任期的優先事項之一。

法國與俄羅斯爭搶在非洲的影響。法新社說，如同許多南方國家，不少非洲國家，認為烏克蘭戰爭與他們無關，拒絕對俄羅斯在烏克蘭的侵採取立場。烏克蘭戰爭至此已經持續了一年之久。