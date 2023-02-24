法語圈:非洲運動員來法國訓練

法國世界 / N°020

歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄。今天2023年02月24日星期五，恰逢俄羅斯對烏克蘭發起進攻一周年日。國際社會要求排除俄羅斯參加2024年第三十三屆夏季奧林匹克運動會的呼聲日漸高漲。本次節目與聽友們談談法語圈內體育運動的話題。本台RFI法語記者近日開展了一次實地報導。一批非洲國家的優秀青年選手已經來到法國學習和生活，為明年參賽巴黎奧運會做前期準備。由尼古拉編譯與播報。

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-- [奧運團結]是國際奧委會項目 -

奧運團結（Solidarité olympique）是國際奧委會（CIO）所設立的一個項目。在法國是由區域青年和體育中心（CRJS-Centre Régional Jeunesse et Sport）引導。其目標是要給外國運動員提供一個框架和基礎設施。本台法廣（RFI）記者西爾維（Sylvie Koffi）走訪了位於諾曼底大區魯昂市（Rouen）近郊的一個區域青年和體育中心（CRJS）。這裡共有12名獲得獎學金的非洲運動員。他們分別來自尼日爾（Niger）、剛果（Congo）、中非共和國（Centrafrique）、幾內亞-科納克里（Guinée Conakry）和幾內亞比紹（Guinée-Bissau）。這批年輕運動員所從事的體育項目有：拳擊、游泳、短跑和柔道。這些非洲國家的選手們來到法國，為在將來代表他們各自的國家贏得巴黎奧運會的競賽資格做準備。

-- 法國給精英人士簽發才能護照 -

奧運團結（Solidarité olympique）獎學金的獲得者都享有一種名為“精英護照”（passeport talent）的居留，以便於他們可以穿越法國，在訓練地與非洲之間往來。在這所區域青年和體育中心（CRJS）的入口，張貼着這12名非洲運動員的肖像照。這些正在成長中的冠軍苗子，都是自6年級（相當於初中一年級）就已開始從事專門的體育訓練。

Jason Ngawili Zacko (à gauche) et Resquin Mongondo (à droite) judokas centrafricains font partis des 12 boursiers de la Solidarité olympique. © Sylvie Koffi / RFI

克里斯多夫（Christophe Cornilleau）是這個區域青年和體育中心（CRJS）的主任。本台法廣（RFI）記者發回了這位區域青年和體育中心（CRJS）的主任在接待非洲青年運動員抵達時的現場錄音片段。

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 -法語世界- des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 1 Directuer CRJS

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 1 Directuer CRJS 尼古拉

這個中心的主任克里斯多夫（Christophe）說：“歡迎到來。隨後，你們將會晤到教練，你們各自的體育項目教練。很快，我們將會教大家說一些法語。在此期間，想辦法自己去應付。最近抵達的一位來自中非共和國，是在上周。而最急迫需要解決的問題之一是要去體育用品商店購買鞋子、運動短褲，那些訓練所需的基本裝備。"

-- 前非洲百米短跑冠軍法國授教 -

在這個中心裡，其中一名體育教練阿馬杜·姆巴耶（Amadou Mbaye）是前非洲百米短跑冠軍。他當年剛剛來到法國時，就曾有過地域差異和氣候變化上的困擾。他負責指導兩名年輕女短跑運動員的訓練。在採訪中，他表示，教練有點如同父親。

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - 法語世界 - des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 2 entraineur

Cultures francophonie 24-02-2023 N°020 - des athlètes africains viennent s'entraîner en France Extrait 2 entraineur 尼古拉

阿馬杜說：“接受訓練中的兩名女孩，首先具有毋庸置疑的身體和心理素質。她們知道為何在此，這毫無煩惱。然後，就新的訓練框架，有些她們之前絲毫不了解，仍在探索中。我們有讓她們在此鍛煉所需的一切。運動員們抵達時，他們的水平個不相同。有些人已經是高水平，另一些則仍需提高。”

RFI Image Archive / Après 9 jours de festivités sportives et culturelles, les 8e Jeux de la Francophonie d’Abidjan ont refermé leurs portes dimanche soir 30 juillet 2017. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

短跑教練阿馬杜指導的兩位年輕的非洲女選手之一叫娜塔莎（Natacha Ngoye Akamabi）。這名現年19歲的剛果短跑女將是2017年在阿比讓（Abidjan）舉行的第8屆法語國家運動會的女子短跑冠軍。本台記者在現場看到，這名剛果短跑女選手在兩個訓練段之間的休息時間裡，和圍觀的兒童們簡述她的體育愛好。

-- 2023年第九屆法語國家運動會 -

另外，第9屆法語國家運動會將於今年夏季在剛果民主共和國（RD Congo）首都金沙薩（Kinshasa）舉行。法語國家運動會通常每4年舉辦一屆。2017年在科特迪瓦舉行了第8屆法語國家運動會後，由於衛生危機，原本應該在2021年舉辦的第9屆法語國家運動會被兩度推遲，最終舉辦日期被確定在2023年07月28日到08月06日。

RFI Image / Les IXe Jeux de la francophonie ont été reportés à 2023. Ici, une réunion du conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie s'est déroulée le 14 février 2019 à Paris. (illustration) RFI / David Kalfa

法語國家及地區國際組織（OIF）於上個月曾宣布，在經過歷時數月之久，對2000多名候選人的情況核對後，現已選出32名來自中部非洲地區的自願者參與第9屆法語國家運動會的組織工作。這32名自願者由15名女性和17名男性組成。他們分別來自8個中部非洲的國家，具體的分工領域涵蓋：體育、接待、安全、製圖、文化、視聽傳媒、數字通訊、住宿飲食，及可持續發展等。

RFI Image Archive / Les IXes Jeux de la Francophonie, initialement prévus au Canada en 2021 et reprogrammés en 2022 (19 au 28 août) en RDC, sont reportés à 2023. Ici, IXes Jeux de la Francophonie Kinshasa. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第20個節目，介紹一批優秀的非洲年輕運動員已經在法國開始訓練，為2024年在巴黎舉行的第33屆夏季奧運會做準備。

感謝本台法廣RFI音像資料部(Service Sonothèque)同事的協助，及Souringa的技術合作，謝謝您的收聽。我們下次節目再見。

~. Fin .~