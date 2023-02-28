法國外國觀光客2022創紀錄帶來580億歐豐收 中日貢獻極少

巴黎鐵塔下的觀光客 2022年7月3日

根據法國旅遊局運營商 (Atout France)數據顯示，外國觀光客旅遊開銷替法國在 2022 年獲得579 億歐元的“創紀錄”收入，但低於強大的競爭對手西班牙；西班牙本次位居歐洲第一名。

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法國國家旅遊業的運營商 “Atout France” 2 月 27 日星期一發布的數據顯示，外國觀光客旅遊開銷替法國在 2022 年獲得579 億歐元的“創紀錄”收入，但低於強大的爭對手西班牙；西班牙本次位居歐洲第一名。這是法國旅遊局負責國際市場推廣法國旅遊業機構提供的數據。

法國旅遊局負責國際市場推廣業務部門在其網站上指出，截至 2022 年 12 月底，法國的國際旅遊營業額收入比 2019 年增加了 12 億歐元”，並進一步說明：

“這一結果可以用歐美觀光客的回歸來解釋，也可以用機械式地增加收入價值的通貨膨脹原因來解釋”。

相反地，“來自亞洲，特別是來自中國或日本的觀光旅客流量仍然非常疲軟”。

不過西班牙這項國際觀光客收入超越法國，仍高居歐洲國家第一名。根據數據，“西班牙 2022 年國際觀光客收入重新獲得歐洲國家領先地位”，因為西班牙在去年 11 月底已經積累了 648 億歐元國的際觀光收入。

2022 年在法國消費最多的外國觀光客中有三個邊境國家的國民：比利時 73 億歐元、德國 65 億歐元和英國 62 億歐元。美國遊客2022 年開銷支出 56 億美元，排名第五。

在經過一個聖誕年終假期山上滑雪站旅遊業旺盛之後，儘管最初階段“積雪薄弱，甚至沒有”；“儘管環境仍然困難” 在經濟方面的通貨膨脹以及在地緣政治方面有烏克蘭戰爭的衝擊，但 法國旅遊局(Atout France)對 2023 年第一季度保持“一定的樂觀態度”。