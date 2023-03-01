抖音遭禁新動向：德國“半”禁法國稱再考慮考慮

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法國政府發言人今天表示，法國正在考慮在法國公務員的手機上禁止中國應用程序抖音TikTok，此前美國和歐盟委員會已經決定發出禁令。德國官方禁用抖音不徹底，對官方運用抖音作為私人使用，說沒關係。

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由中國巨頭字節跳動擁有的這一超受歡迎的抖音短視頻平台受到了西方人越來越多的關注，他們擔心中國政府會獲取世界各地的用戶數據。

對此，法國政府發言人今天澄清，"無論是共和國總統、總理還是政府成員，我們的商務手機都不允許安裝任何應用程序。沒有一個部長的商務電話配備了TikTok或其他應用程序。" 據維蘭強調說，在政府各部（特別是國防部或內政部），已經確保在中央一級官員的專業電話上，不能安裝TikTok或其他社交網絡應用程序。他說："其他部委也正在考慮是否跟進。

據維蘭說："關於中央或地區行政部門，參議院調查委員會正在進行調查（......），我們也在等待法國和歐洲的CNIL（保障數字環境自由的委員會）的意見，以給出一個更普遍的裁定。

法國參議院的調查於周三開始，最多有六個月的時間來完成調查工作。

據維蘭認為，"這不是一個針對某個社交網絡應用而不是另一個的問題"，而是 "確保所有可以在高水平上使用的應用可以在歐盟範圍內擁有數據處理的安全保障"。

據法國官方一位人士說，"公職人員必須將他們的工作和個人工具分開，並將TikTok等工具限制在必要的用途上，例如機構溝通。"

法新社說，法國總統馬克龍以及他的幾位部長和反對派人物都在TikTok上針對年輕人進行交流。政治家們每天都會用他們的個人手機使用Telegram或Whatsapp等應用平台。

該報道稱，當法新社聯繫時，法國國防部表示，軍隊的 "專業手機禁止使用這些應用程序"，並且已經發布了關於在軍方人員私人設備上使用社交網絡的具體指示。" 但法國國防部說：法國正在考慮如何收緊這些規則。

包括歐盟委員會、歐盟理事會和集團外交部門在內的歐洲機構上周告訴他們的員工，出於安全考慮刪除TikTok應用程序。歐洲議會在周二也效仿了這一做法。德國，也像歐洲其他許多國家的政府一樣，已經採取了類似的措施，命令德國各部委的工作人員在與工作有關的設備上避開中國擁有的視頻共享應用程序。

然而，德國衛生部目前有一個擁有144,800名粉絲的TikTok賬戶。

"德國衛生部在被要求澄清時告訴POLITICO，"這些賬戶的TikTok沒有用於官方目的。但該賬戶經過驗證，並定期更新以衛生部長卡爾-勞特巴赫為主角的內容。

德國衛生部解釋，是有多部手機運行有TikTok賬戶，但這些手機並沒有連接到衛生部的服務器。

衛生部發言人Sebastian Gülde在本周的新聞發布會上說，TikTok不能被安裝在該部的手機上。他無法解釋該部是如何操作這個賬戶的。即使在反覆詢問後，衛生部對此運作仍然含糊不清。

據Politico稱，德國衛生部於2020年3月啟動了使用TikTok平台活動，以打擊新冠病毒疫情謠言信息。當時，德國其他部委已經開始限制使用這一流行的抖音社交媒體平台。在內政部，對抖音限制視頻分享應用程序不能通過網絡訪問，同時儘可能 "從技術上防止在官方智能手機上安裝"抖音。

德國國防部在2020年4月就禁止了該應用程序，而其他部委，如司法部和經濟部，報告說他們已經限制了TikTok的安裝。

這些部委表示，他們的決定考慮到了德國網絡安全機構--聯邦信息安全辦公室（BSI）的建議。