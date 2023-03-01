馬克龍出訪中部非洲 力爭維持影響

法國/加蓬/馬克龍

法國總統馬克龍今天開始對中部非洲4個國家為期四天的訪問。議程上有的四個國：首先是加蓬，預計他將在那裡出席一個關於保護赤道森林的峰會。然後他將在安哥拉和剛果（布）停留，最後在剛果民主共和國結束他的行程。他的18ᵉ非洲大陸之行從利伯維爾開始，埃馬紐埃爾-馬克龍希望在那裡重振兩國之間的關係。

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據本台稱，這是法國總統馬克龍的第18次訪問非洲大陸。此行從利伯維爾開始，馬克龍希望在那裡重振兩國之間的關係。

據本台在利伯維爾的特派記者Paulina Zidi報道稱，法國總統已經有13年沒有訪問過加蓬了。上一次還是前總統薩科齊在位時，是在2010年2月。在此期間，邦戈總統的有爭議的連任和2016年的選舉危機使加蓬與法國兩國關係緊張。然後又因為新冠病毒健康危機，在從2021年開始和解之前，法國與加蓬爭吵持續不斷。

據一位接近愛麗舍宮的消息人士稱，馬克龍的這次訪問意義至關重要。該訪問已經計畫了幾個月，並且在2022年夏天設想了將該訪問與 "一個森林峰會 "結合起來並加註關注森林保護的想法。

然而，這次正式訪問正值加蓬的選舉年，當地總統選舉定於夏天舉行。這一日程安排引起了民間社會和反對派的批評。"環保人士馬克-奧納就批評說：“馬克龍是來加持他朋友的競選活動的。”