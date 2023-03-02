全國大罷工：法國際和國內航班3月7日至8日將受影響

退休體制改革

歐洲 – 2023年3月7日將是一個新的跨行業罷工和反對養老金改革的示威日。根據法國民航總局發出的通知，由於罷工，3月7日和8日兩天，20%-30%的航班將被取消。

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國內航班取消的程度更大一些，博韋、里爾（北部）、波爾多（西南）、里昂（東南） 、南特（西）、馬賽、蒙彼利埃、尼斯（東南）和圖盧茲（西南）的航班減少了30%。

法國民航總局 (DGAC) 3月2日要求航空公司在發出反對養老金改革的全國罷工通知後，於 3 月 7 日星期二和 3 月 8 日星期三放棄部分航班。

DGAC 已要求公司將巴黎戴高樂機場的航班時刻表減少 20%，並將巴黎奧利、博韋、里爾（北部）、波爾多（西南）、里昂（東南）的航班時刻表減少 30% 、南特（西）、馬賽、蒙彼利埃、尼斯（東南）和圖盧茲（西南）。

儘管建立了最低限度的服務並預防性地減少了請求的交通量，但 法國民航總局 (DGAC) 航班“干擾和延誤”的程度較高。當局邀請可以“推遲旅行並向航空公司查詢航班狀態”。

這些不便是全國跨行業罷工運動的一部分，以抗議總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 所要求的養老金改革，特別規定將法定退休年齡從 62 歲升至 64 歲。

法國八個主要工會和五個青年組織呼籲“在 3 月 7 日讓法國停擺”，並呼籲動員所有部門。他們打算讓這一天成為自1月19日反對養老金改革運動開始以來最重要的罷工和示威日。

“我們之間達成共識，目標是比 1 月 31 日做得更好，”法國工人民主聯盟 CFDT 工會全國秘書里戈爾多（Yvan Ricordeau） 最近表示。 那天，工會統計了超過 250 萬示威者，當局統計的人數少得多，將為 127 萬。