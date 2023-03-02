法國正在考慮對其公務員設備實施TikTok禁令

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據法新社報導，法國政府發言人3月1日表示，在美國和歐盟委員會作出相關決定後，法國正在考慮禁止公務員的手機使用抖音國際版TikTok。

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由中國巨頭字節跳動擁有的這一超受歡迎的短視頻平台在西方受到越來越多的審查，因為人們擔心中國政府可以獲取世界各地的用戶數據。法國政府發言人韋蘭(Olivier Veran)周三向媒體表示：“無論是共和國總統、總理還是政府成員，我們的工作電話都不允許安裝任何應用程序。任何部長的工作電話都不會安裝TikTok或其他應用程序。”

韋蘭說，在法國政府各部，特別是國防部或內政部，“已經確保中央工作人員的工作電話不能安裝TikTok或其他社交網絡應用。其他部委目前正在考慮這個問題。”

韋蘭補充說：“關於中央或地區行政部門，參議院一個調查委員會正在進行調查……，我們也在等待法國和歐洲層面的保障數字環境中自由的委員會（Cnil）的意見，以便給出一個更普遍的裁決”。

法國參議院的相關調查於周三開始，最多有六個月的時間來完成工作。韋蘭表示，“這不是一個針對某個社交網絡應用的問題”，而是“確保所有可以在高水平上使用的應用都能在歐盟範圍內獲得數據處理的保障”。

一位政府人士評論道：“公務員必須將他們的工作和個人工具分開，並將TikTok等App限制在必要的用途上，如機構溝通”。馬克龍總統以及他的幾位部長和反對派人士都使用TikTok與網民交流，特別是針對年輕人。政治家們每天都在用個人手機使用Telegram或Whatsapp等溝通程序。

法國國防部在回應置評請求時表示，軍事人員的“工作電話禁止使用這些應用程序”，並且已經發布了關於在他們的私人設備上使用社交網絡的具體指示。法國國防部補充說：“我們正在考慮收緊這些規則的方法”。